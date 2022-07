Jonas Vingegaard voelde na het veiligstellen van zijn eerste Tour-zege een combinatie van blijdschap en opluchting. De Deen kwam zondag samen met zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma juichend over de streep op de Champs-Élysées.

"Het is gewoon ongelooflijk. Nu weet ik zeker dat ik echt de Tour heb gewonnen", glunderde de 25-jarige Deen. "Ik zit hier met mijn dochter op schoot en weet dat er echt niks meer mis kan gaan."

Vingegaard eindigde vorig jaar nog als tweede achter Tadej Pogacar, maar dit jaar waren de rollen omgekeerd. De Deen eindigt met een voorsprong van 2.43 minuten op zijn Sloveense concurrent.

"Het is de grootste wielerwedstrijd van het jaar en de belangrijkste die je kunt winnen. Nu heb ik het gedaan en niemand kan me dit meer afnemen."

Vingegaard nam halverwege de Tour de gele trui over van Pogacar. In de Pyreneeën wist hij zijn voorsprong daarna verder uit te breiden. "Na de rit naar Hautacam ging ik echt geloven dat ik de Tour ging winnen. Vanaf dat moment kon alleen pech me er nog van weerhouden."

Jonas Vingegaard wordt direct na de finish opgevangen door zijn partner en dochtertje. Jonas Vingegaard wordt direct na de finish opgevangen door zijn partner en dochtertje. Foto: AFP

'Eerst huldigingen, dan relaxen op de bank'

Veel renners die de Tour hebben gereden laten zich de komende dagen zien in de criteriums, maar Vingegaard is dat niet van plan. Wel reist hij dinsdag naar Nederland voor een bezoek aan het hoofdkantoor van Jumbo.

"En daarna volgen huldigingen, woensdag in Kopenhagen en donderdag in mijn thuisstad. En daarna is het tijd om te relaxen. Dan ga ik een week op de bank zitten."

Dat hij uitgerekend de Tour wint die drie weken geleden in Kopenhagen begon, maakt het voor Vingegaard extra bijzonder. "De sfeer daar was het mooiste dat ik ooit heb meegemaakt. En ook hier in Parijs zijn veel landgenoten die me in de gele trui wilden zien rijden."