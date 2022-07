C'etait ça! Dat was het dan. De Tour de France 2022 is gewonnen door Jonas Vingegaard. We hebben een schitterende ronde gezien, met een buitengewoon dominant Team Jumbo-Visma. Aankomende week is het de beurt aan de vrouwen, die voor het eerst de Tour de France Femmes rijden. Voor nu wensen we je veel plezier met het nagenieten van deze schitterende Tour de France. À l'année prochaine!