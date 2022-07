Jonas Vingegaard heeft zondagavond de 109e editie van de Tour de France op zijn naam geschreven. Zoals verwacht kwam de leiderspositie van de 25-jarige Deense renner van Jumbo-Visma geen moment in gevaar tijdens de laatste etappe met aankomst op de Champs-Élysées in Parijs. De overwinning in de slotrit werd een prooi voor de Belg Jasper Philipsen.

Philipsen sprintte zeer overtuigend naar de overwinning. De Belg van Alpecin–Deceuninck, die eerder al zegevierde in de vijftiende rit, verwees Dylan Groenewegen naar de tweede plaats. De Noor Alexander Kristoff legde beslag op de derde plaats. Danny van Poppel finishte als zevende, Fabio Jakobsen passeerde de meet als dertiende.

Traditioneel lag het tempo in het eerste deel van de slotrit extreem laag. Renners namen uitgebreid de tijd om met elkaar te praten en de dragers van de truien toostten met champagne. De vijf overgebleven coureurs van Jumbo-Visma namen de gelegenheid te baat om even voor het peloton uit te fietsen.

Pas bij het opdraaien van de Champs-Élysées ging het tempo de hoogte in en probeerden verschillende renners weg te komen. Onder anderen Stefan Bissegger en Jan Tratnik waagden hun kans, maar kregen geen ruimte.

Een groepje van vijf renners, onder wie Maximilian Schachmann, reed een tijdje meer dan tien seconden voor de hoofdmacht uit. Ook deze poging liep op niets uit, zoals een uitval van de immer strijdlustige Tadej Pogacar enkele kilometers voor de finish eveneens niets uithaalde. Daarna begon het aftellen tot de massasprint.

Uitslag 21e en laatste Tour de France-etappe 1. Jasper Philipsen (België) - 2.58,32

2. Dylan Groenewegen (Nederland) - zelfde tijd

3. Alexander Kristoff (Noorwegen) - zelfde tijd

4. Jasper Stuyven (België) - zelfde tijd

5. Peter Sagan (Slowakije) - zelfde tijd

Vingegaard tweede Deense Tour-winnaar

Na Bjarne Riis is Vingegaard de tweede Deense Tour de France-winnaar. Riis zegevierde in 1996, maar bekende een decennium later dat hij die triomf dankte aan het gebruik van verboden middelen.

Vingegaard vierde vorig jaar zijn Tour de France-debuut met een tweede plaats, op vijf minuten en twintig seconden van Pogacar. De titelverdediger begon als grote favoriet aan de rittenkoers, een status die hij in de eerste week onderstreepte met twee etappezeges.

Vingegaard bleef in het spoor van de Sloveen. Dankzij een sterk staaltje ploegenspel, met een belangrijke rol voor Primoz Roglic als bliksemafleider, greep de Deen de macht in de elfde etappe met aankomst op de Col du Granon.

Jonas Vingegaard op weg naar zijn triomf op de Col du Granon. Jonas Vingegaard op weg naar zijn triomf op de Col du Granon. Foto: ANP

Pogacar kan achterstand niet goedmaken

'Opeens' koesterde de renner van Jumbo-Visma een voorsprong van ruim twee minuten op Pogacar, die sindsdien de jager in plaats van de prooi was. De tweevoudig eindwinnaar viel talloze malen aan, maar Vingegaard had steeds een antwoord in huis.

Afgelopen donderdag, tijdens de bergrit die eindigde in Hautacam, verloor de Sloveen andermaal tijd en na afloop gooide hij de handdoek in de ring. Tijdens de tijdrit van zaterdag boekte Vingegaard opnieuw terreinwinst op zijn concurrent.

Geraint Thomas completeert het podium, maar de winnaar van 2018 moet liefst 7 minuten en 22 seconden toegeven op de eindwinnaar. Verderop in de top tien zijn de verschillen helemaal groot. Nederlanders ontbreken daarin overigens: op plek 25 is Bauke Mollema de best geklasseerde landgenoot.

Wout van Aert was een van de grote smaakmakers in de Tour. Wout van Aert was een van de grote smaakmakers in de Tour. Foto: Getty Images

Ongekend succes voor Jumbo-Visma

Het succes van Vingegaard betekent dat voor het eerst sinds 1980 een Nederlandse ploeg een Tour-winnaar in de gelederen heeft. Destijds triomfeerde Joop Zoetemelk in dienst van TI-Raleigh. Jumbo-Visma veroverde bovendien met Wout van Aert de groene trui (voor de leider in het puntenklassement), terwijl Vingegaard ook de beste was in het bergklassement en daarmee wordt gehuldigd als bolletjestruiwinnaar.

Onderweg boekte de ploeg liefst zes ritzeges: drie voor Van Aert, twee voor Vingegaard en een voor Christophe Laporte.

Vingegaard is bezig aan zijn vierde seizoen bij Jumbo-Visma, dat de renner oppikte bij de bescheiden Deense ploeg Team ColoQuick. De klimmer reed in de Ronde van Spanje van 2020 zijn eerste grote ronde, toen hij als helper van Roglic 46e werd.

Zijn volgende drieweekse rittenkoers was de Tour van 2021, waarin hij alleen in Pogacar zijn meerdere moest erkennen. In de nota bene in Kopenhagen gestarte editie van dit jaar draaide Vingegaard de rollen om.

Top 10 algemeen klassement 1. Jonas Vingegaard (Denemarken) - 79.33.14

2. Tadej Pogacar (Slovenië) +2.43

3. Geraint Thomas (Groot-Brittannië) +7.22

4. David Gaudu (Frankrijk) +13.39

5. Alexander Vlasov (Rusland) +15.46

6. Nairo Quintana (Colombia) +16.33

7. Romain Bardet (Frankrijk) +18.11

8. Louis Meintjes (Zuid-Afrika) +18.44

9. Alexei Lutsenko (Kazachstan) +22.56

10. Adam Yates (Groot-Brittannië) +24.52

