Tadej Pogacar leed in de Tour de France een zeldzame nederlaag in een etappekoers. De 23-jarige Sloveen benadrukte zaterdag na de voorlaatste etappe dat zijn tweede plek achter Jonas Vingegaard hem extra motivatie zal geven voor de komende jaren.

"Deze Tour gaat me hongeriger maken om meer te winnen", zei Pogacar op een persconferentie in Gramat. "Ik houd van uitdagingen en Jonas verslaan wordt een heel grote uitdaging. Ik zal zeer gemotiveerd zijn om volgend jaar beter te zijn in de Tour, zodat ik dit nieuwe obstakel kan overwinnen."

De tweevoudig Tour-winnaar won de afgelopen twee jaar acht van de tien etappekoersen waar hij aan de start stond. Hij begon drie weken geleden in Kopenhagen ook als de grote favoriet aan de 109e editie van de Ronde van Frankrijk, maar Vingegaard bleek duidelijk te sterk.

De kopman van Jumbo-Visma heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 3.34 minuten op Pogacar, met zondag alleen nog de vlakke etappe naar Parijs te gaan.

"Het is nog steeds een heel goede Tour voor mij", zei Pogacar. "Ik heb er alles aan gedaan, maar liep tegen een betere tegenstander aan. En voor het wielrennen is het niet slecht dat er wat verandering is. Mensen zien graag elk jaar een andere winnaar. Het is prima zo."

77 Bekijk hoe Van Aert zijn derde dagzege in de Tour boekt

Pogacar gaat Tour uitgebreid analyseren

Pogacar gaf na zijn derde plek in de tijdrit van zaterdag toe dat hij en zijn ploeg UAE Team Emirates deze Tour "veel kleine fouten" hebben gemaakt. "We gaan alles uitgebreid analyseren. We kunnen veel leren van deze koers, zodat we het volgend jaar beter doen."

De grootste fout van Pogacar was dat hij in de elfde etappe te enthousiast was en op alle vroege aanvallen van het Jumbo-Visma-duo Primoz Roglic en Vingegaard reageerde. "Daar heb ik een flinke prijs voor betaald", aldus de Sloveen, die op de top van de Col du Granon drie minuten verloor op Vingegaard. "Of ik mijn manier van koersen ga aanpassen? Nee, dat denk ik niet. Ik blijf aanvallen."

Pogacar was lovend over Jumbo-Visma, dat de Tour domineerde en zondag naar huis gaat met minimaal zes ritzeges, de gele trui, de groene trui en de bolletjestrui.

"Ik heb de afgelopen drie weken geen zwakke plekken gezien bij Jumbo. Ze hebben bewezen dat ze een heel sterke ploeg zijn, maar wij hebben voor en tijdens de Tour ook wat pech gehad met het coronavirus. Als we volgend jaar zelf beter worden en wat meer geluk hebben, dan kunnen we hopelijk net zo goed zijn als Jumbo."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

Al het laatste nieuws en alle achtergronden vind je in ons Tour de France-dossier