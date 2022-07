Jonas Vingegaard is trots en opgelucht dat hij de eindzege in de Tour de France zaterdag officieus heeft kunnen veiligstellen. De kopman van Jumbo-Visma hield nog wel rekening met het scenario van twee jaar geleden, toen Primoz Roglic uit de gele leiderstrui werd gereden door Tadej Pogacar.

"Dit betekent alles voor mij. Het is echt ongelooflijk en moeilijk om in woorden te vatten", jubelde Vingegaard na de voorlaatste etappe, een individuele tijdrit over ruim 40 kilometer. "Het is de grootste overwinning in het wielrennen. Dat mijn twee meiden (zijn vrouw Trine en zijn dochter Frida, red.) bij de finish bij me zijn, betekent zelfs nog meer voor mij."

De 25-jarige Vingegaard eindigde achter zijn ploeggenoot Wout van Aert als tweede in de tijdrit. Daardoor heeft de Deen in het algemeen klassement nu een voorsprong van 3 minuten en 34 seconden op nummer twee Pogacar.

In theorie kan Vingegaard de eindzege nog mislopen, maar normaal gesproken verandert er op de slotdag van de Tour niks meer in het algemeen klassement. Dan staat de traditioneel vlakke rit naar de Champs-Élysées in Parijs op het programma.

'Ik ben opgelucht dat het is gelukt'

Vingegaard werd vorig jaar al tweede in de Tour. "Sindsdien geloof ik erin dat ik deze koers kan winnen", zei hij. "Ik ben opgelucht dat het is gelukt. Ik ben zo blij en trots. We wilden niet dat hetzelfde zou gebeuren als twee jaar geleden. Dat hebben we wel altijd in ons achterhoofd gehad."

Daarmee doelde Vingegaard op het mislopen van de eindzege door zijn ploeggenoot Roglic twee jaar geleden. De Sloveen begon toen met een minuut voorsprong op Pogacar aan een tijdrit en werd verrast door zijn landgenoot, die bijna twee minuten sneller was.

Vingegaard greep wel naast zijn derde dagzege in deze Tour, maar gunde Van Aert ook de overwinning. "Dat toont aan hoe close we zijn binnen het team. Dat is iets speciaals in deze ploeg: iedereen is zo blij voor elkaar. Ik ben erg blij voor Wout dat hij vandaag heeft gewonnen. Deze jongens zijn echt mijn vrienden, of beter gezegd: broeders."

"Het lijkt me dat we vanavond kunnen gaan feesten", zei Vingegaard. "Het is speciaal voor de hele Jumbo-Visma-ploeg en ook voor Denemarken. Ik lees niets in de media, dus ik weet niet hoe gek ze zijn geworden, maar ik heb wel een vermoeden."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

Al het laatste nieuws en alle achtergronden vind je in ons Tour de France-dossier