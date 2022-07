De laatste etappe van de Tour de France op zondag is een traditioneel sprintersfeest. Langzaam fietsen de renners naar het centrum van Parijs, waarna acht vlugge rondjes op de Champs-Élysées de grootste wielerronde ter wereld afsluiten.

Het peloton rijdt om 16.30 uur weg bij de Paris La Défense Arena in Nanterre. Op gematigd tempo zullen de renners een krappe 62 kilometer fietsen naar de Champs-Élysées. Zoals altijd zal deze aanloop niet opzienbarend zijn. Er worden hier en daar wat foto's gemaakt en er wordt vast wat genoten van wat champagne.

Zodra de Tour-karavaan het slot van de etappe nadert, schiet het tempo omhoog. Met acht rondjes op de absolute hoofdlaan in Parijs nemen de renners afscheid van het publiek en van de 109e editie van de Tour de France.

Vingegaard zal in de openingsfase van de 115,6 kilometer lange rit vanzelfsprekend het vaakst het champagneglas laten klinken. De 25-jarige Deen was tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar tot twee keer toe te sterk af in de hoogte en mag zich - als hij op zijn fiets blijft zitten - voor het eerst de winnaar van de Tour de France noemen.

Het is overduidelijk dat Jumbo-Visma de grote winnaar is van de Tour de France 2022. Als alles normaal neemt de Nederlandse ploeg de gele, de groene én de bolletjestrui mee naar huis. De renners van Jumbo-Visma zullen ongetwijfeld een aantal keren poseren voor de fotografen op de motoren.

Dit is het profiel van de 21e etappe van de Tour de France. Dit is het profiel van de 21e etappe van de Tour de France.

Vier op een rij voor Jumbo-Visma?

Al zestien jaar is het laatste woord aan de snelle mannen, en dat is ook dit jaar hoogstwaarschijnlijk het geval. Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Jasper Philipsen zijn de beste sprinters van de Tour van 2022. Zij wonnen respectievelijk de tweede, derde en de vijftiende etappe in een massasprint.

Uiteraard zal ook de strijdlustigste renner van de Tour de France, Wout van Aert, zijn gezicht willen laten zien in de feestelijke etappe. De officieuze winnaar van het puntenklassement zette al drie etappes op zijn naam. Jumbo-Visma-renner Van Aert eindigde in alle drie de massasprints deze editie tweede, en zal erop gebrand zijn om in Parijs zijn tiende Tour-etappe ooit te winnen.

Start 21e etappe: 16.30 uur

Finish 21e etappe: rond 19.30 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Wout van Aert, Dylan Groenewegen, Jasper Philipsen

⭐⭐ Fabio Jakobsen, Michael Matthews, Mads Pedersen

⭐ Danny van Poppel, Jasper Stuyven, Alexander Kristoff