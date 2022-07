Jonas Vingegaard is pas de vierde renner die namens een Nederlandse ploeg de Tour de France wint. De 25-jarige Deen bezorgde Jumbo-Visma zondag de eindzege.

Vingegaard treedt in de voetsporen van Joop Zoetemelk, die in 1980 in dienst van TI-Raleigh werd gehuldigd als eindwinnaar. Zoetemelk, ook zes keer tweede in de Ronde van Frankrijk, werd destijds omringd door acht landgenoten en de Belg Paul Wellens.

Charly Gaul won de Ronde van Frankrijk van 1958 terwijl hij actief was voor een gecombineerde equipe uit Nederland en Luxemburg. Nederland leverde toen acht renners, Luxemburg vier.

De enige andere coureur die namens een Nederlandse ploeg de Tour de France op zijn naam schreef, was Jan Janssen. De Nootdorper kwam bij zijn succes in 1968 simpelweg uit voor Nederland, in het laatste jaar dat er met landenploegen werd gereden.

Charly Gaul rekende af met de Italiaan Vito Favero in de Tour de France van 1958. Charly Gaul rekende af met de Italiaan Vito Favero in de Tour de France van 1958. Foto: Getty Images

Kruijswijk enige Nederlander bij Jumbo-Visma

Jumbo-Visma stelde deze ronde met Steven Kruijswijk slechts één Nederlander op. De nummer drie van de Tour de France van 2019 moest de strijd vorige week zondag staken na een valpartij.

Jumbo-Visma en zijn voorlopers waren al twee keer eerder dicht bij de eindzege in de Tour de France. In 2007 werd Michael Rasmussen als geletruidrager door Rabobank, zoals de ploeg toen heette, uit koers gezet omdat hij had gelogen over zijn verblijfplaats in de voorbereiding op de ronde.

Twee jaar geleden leek Primoz Roglic af te stevenen op succes, maar de Sloveen werd op de een na laatste dag tijdens een individuele tijdrit uit de gele trui gereden door Tadej Pogacar.