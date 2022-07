Jonas Vingegaard heeft de eindzege in de Tour de France zaterdag in de voorlaatste etappe officieus veiliggesteld. De kopman van Jumbo-Visma werd tweede in de individuele tijdrit en behield probleemloos zijn gele leiderstrui. Zijn ploeggenoot Wout van Aert won de tijdrit.

De 25-jarige Vingegaard legde de tijdrit over 40,7 kilometer van Lacapelle-Marival naar Rocamadour af in 48 minuten en 18 seconden. Daarmee moest hij Van Aert negentien seconden voor zich dulden.

Vingegaard begon al met een riante voorsprong op Tadej Pogacar, de nummer twee in het algemeen klassement, aan de race tegen de klok en bouwde die iets verder uit. Hij heeft in het klassement nu 3 minuten en 34 seconden voorsprong op de Sloveen, die derde werd in de tijdrit en acht seconden langzamer was dan geletruidrager.

Van Aert boekte zijn derde etappezege in deze Tour. Eerder won de Belg de vierde en de achtste rit. Voor Jumbo-Visma was het al de zesde overwinning en de derde op rij. Vrijdag triomfeerde Christophe Laporte namens de Nederlandse ploeg en een dag eerder was er succes voor Vingegaard, die ook de elfde etappe won.

Bauke Mollema was op de zesde plaats de beste Nederlander in de tijdrit. De Nederlands kampioen gaf 1 minuut en 22 seconden toe op Van Aert.

De Tour de France wordt zondag afgesloten met de traditioneel vlakke rit naar de Champs-Élysées in Parijs, maar dan verandert er normaal gesproken niks meer in het algemeen klassement. Het peloton vertrekt uit Paris La Défense en finisht 115,6 kilometer later in de Franse hoofdstad.

Uitslag etappe 20 1. Wout van Aert (Bel) 47.59

2. Jonas Vingegaard (Den) +0.19

3. Tadej Pogacar (Slv) +0.27

4. Geraint Thomas (GB) +0.32

5. Filippo Ganna (Ita) +0.42

6. Bauke Mollema (Ned) +1.22

7. Mattia Cattaneo (Ita) +1.25

8. Fred Wright (GB) +1.32

9. Maximilian Schachmann (Dui) +1.37

10. Jan Tratnik (Slv) +1.48

Vingegaard was lange tijd sneller dan Van Aert

Vingegaard begon uitstekend aan zijn tijdrit en was bij het eerste meetpunt acht seconden sneller dan Van Aert. Die voorsprong hield hij lang vast, maar bij het derde tussenpunt had hij nog twee seconden over op zijn ploeggenoot.

In het laatste deel kwam Vingegaard bijna ten val in een afdaling, maar bleef hij overeind. Wel verloor de Deen wat tijd, waardoor hij uiteindelijk ruim naast zijn derde etappezege in deze Tour greep.

Pogacar gaf bij het eerste meetpunt zeven seconden toe op Vingegaard. Vervolgens leverde de kopman van UAE Team Emirates flink wat tijd in en kon hij alleen in het laatste gedeelte wat goedmaken op zijn concurrent.

Ook Geraint Thomas mengde zich even in de strijd om de dagzege. De Brit was bij het derde tussenpunt slechts vijf seconden langzamer dan Vingegaard, maar hij kwam in het slotdeel tekort. Thomas, de nummer drie van het klassement, werd uiteindelijk op ruim een halve minuut van Van Aert vierde.