Jumbo-Visma was nog geen vier jaar geleden de enige ploeg die serieus interesse toonde in de onbekende Jonas Vingegaard. Zaterdag stelde de 25-jarige Deen officieus de eindzege in de Tour de France veilig. Het verhaal van de stormachtige ontwikkeling van een bijzonder talent. "In zijn eerste profjaar bezweek hij nog onder de stress."

Een paar uur voordat hij in februari 2019 in de Spaanse etappekoers Ruta del Sol zijn debuut moet maken voor Jumbo-Visma, ligt Vingegaard met lichte koorts in bed. "Ik zag direct dat het puur door de stress kwam", zegt ploegleider Frans Maassen. "Hij was niet ziek, maar ontzettend nerveus voor zijn allereerste wedstrijd als prof."

De pas net 22-jarige Vingegaard start uiteindelijk wel in Andalusië, waar hij in de eerste, heuvelachtige etappe als 114e eindigt in een veld met 128 renners. Zijn achterstand op winnaar Tim Wellens is meer dan tien minuten. "Maar drie dagen later liet Jonas al zien dat hij bergop met de beste mannen mee kon doen", zegt Maassen.

Een half jaar later valt Vingegaard voor het eerst echt op bij het wielerpubliek, als hij in de voorlaatste etappe van de Ronde van Polen zijn eerste WorldTour-zege boekt. De Deen verovert in Koscielisko ook de leiderstrui, maar een dag later verliest hij meer dan veertien minuten.

"Jonas bezweek daar onder de stress", zegt Maassen. "Maar sindsdien heeft hij zich echt fenomenaal ontwikkeld. Mentaal is hij zo sterk geworden, dat je niks meer terugziet van de renner die vol spanning zat in zijn eerste profjaar. Het komt hierop neer: als je weet dat je de beste bent, dan krijg je steeds meer bagage en groei je als persoon. En Jonas weet inmiddels dat niemand zo hard bergop kan rijden als hij."

Bio Jonas Vingegaard Geboren op 10 december 1995 in Hillerslev

Ploegen: ColoQuick (2016-2018) en Jumbo-Visma (2019-heden)

Zeges als prof: ritzege Ronde van Polen (2019), ritzege Ronde van de VAE (2021), twee ritzeges en eindzege Wielerweek Coppi en Bartali (2021), Drôme Classic (2022), ritzege Dauphiné (2022), twee ritzeges Tour (2022)

Vingegaard komt als anoniem talent bij Jumbo-Visma

Jumbo-Visma heeft in 2018 verregaande interesse in Julius Johansen, de regerend wereldkampioen bij de junioren, als diens ploegleider bij Team ColoQuick de Nederlandse topformatie op een ander talent bij het kleine Deense team wijst.

"Kijk eens naar Jonas Vingegaard", zegt de Deense oud-renner Christian Andersen tegen Jumbo-Visma-ploegleider Grischa Niermann. "Hij valt niet op in de uitslagen, maar is de beste renner die we hebben."

Vingegaard is op dat moment een anonieme semiprof, die 's ochtends op een visafslag in de buurt van zijn geboorteplaats Hillerslev werkt en 's middags traint. Zijn belangrijkste wapenfeit is dat hij in januari 2018 tijdens een trainingskamp in de regio rond Alicante het record voor de beklimming van de Coll de Rates heeft gebroken, een onder wielrenners zeer bekende trainingsberg.

De leiding van Jumbo-Visma onderwerpt Vingegaard na de tip van Andersen aan een fysieke test en een persoonlijkheidstest. De jonge Deen mag ook mee op trainingskamp, maar door die uitnodiging gaat noodgedwongen een streep nadat hij bij een val in een kleine Italiaanse koers een hersenschudding heeft opgelopen.

Desondanks is Jumbo-Visma voldoende overtuigd om Vingegaard in de zomer van 2018 een tweejarig contract aan te bieden. "We hadden de ruimte om één of twee talenten bij de ploeg te halen", zegt sportief directeur Merijn Zeeman. "We hebben voor Jonas gekozen, omdat we toen al zagen dat hij exceptionele fysieke waarden heeft."

Jonas Vingegaard na zijn ritzege in de Ronde van Polen van 2019. Jonas Vingegaard na zijn ritzege in de Ronde van Polen van 2019. Foto: Getty Images

Jumbo-Visma weet na Vuelta van 2020 dat het goud in handen heeft

Vingegaard zit na de zestiende etappe van zijn tweede Tour de France met een gele trui om zijn schouders in een bus voor zijn dagelijkse persconferentie. Zijn antwoorden zijn zoals altijd kort en zakelijk, totdat hij een vraag krijgt over zijn trainer Tim Heemskerk.

"Ik ben ontzettend blij dat ik al sinds 2019 samenwerk met Tim. Wat mij betreft is hij een van de beste trainers in de wereld", zegt de kopman van Jumbo-Visma. "Ik weet zeker dat hij je zal vertellen dat ik geen professional was toen ik ruim drie jaar geleden bij dit team begon. En dat ik inmiddels ontzettend vooruit ben gegaan."

Vingegaard krijgt na zijn zijn entree bij Jumbo-Visma een meerjarenplan, zoals elk talent. Het belangrijkste doel daarvan is om een jonge renner heel rustig naar de top te begeleiden. "We hebben het stap voor stap opgebouwd bij Jonas", zegt Zeeman. "Fysiek, mentaal, qua voeding, qua trainingen, qua wedstrijdprogramma. Tim heeft dat geweldig gedaan met Jonas. Elk jaar kwam er iets extra's bij."

Pas aan het einde van zijn tweede seizoen mag Vingegaard zijn eerste grote ronde rijden. In de Ronde van Spanje van 2020 begint Zeeman voor het eerst te geloven dat de Deen de potentie heeft om in de allergrootste koersen mee te doen om de prijzen.

"Ik was voor die Vuelta niet tevreden over de structuur in zijn leven. Over hoe hij trainde, hoe hij zich voorbereidde op koersen. In de Vuelta was alles om de wedstrijd heen wél optimaal geregeld, waardoor je hem elke dag beter zag worden. In de twaalfde etappe, naar de top van de Alto de l'Angliru, was Jonas eigenlijk al de beste klimmer, ook al werd hij veertiende. Op dat moment wisten we wel dat we goud in handen hadden."

Jonas Vingegaard (rechts) zit in 2020 in de ploeg die Primoz Roglic (links) aan de Vuelta-zege helpt. Jonas Vingegaard (rechts) zit in 2020 in de ploeg die Primoz Roglic (links) aan de Vuelta-zege helpt. Foto: Getty Images

Roglic voorspelt als eerste dat Vingegaard Tour kan winnen

Op zijn persconferentie twee dagen voor de Tour-start in Kopenhagen maakt Vingegaard snel een einde aan de verhalen dat er binnen Jumbo-Visma problemen zouden kunnen ontstaan tussen de twee kopmannen voor het klassement. "Primoz Roglic en ik zijn goede vrienden", zegt hij. "We drinken graag een biertje met elkaar."

Drievoudig Vuelta-winnaar Roglic ontpopte zich de afgelopen jaren tot een mentor voor Vingegaard. "Primoz is als een vader voor Jonas", zegt Maassen. "Hij was ook de eerste die hardop zei dat Jonas de Tour zou kunnen winnen, tijdens de Ronde van Baskenland van vorig jaar. Het zal wel, dacht ik toen nog. Maar Primoz heeft gelijk gekregen. En Jonas misschien wel het beslissende duwtje gegeven."

Vingegaard eindigt in april 2021 als tweede in de WorldTour-koers in het Baskenland, een minuut achter Roglic. Die prestatie helpt hem aan een plekje in de Tour-selectie, als vervanger van Tom Dumoulin. Vingegaard begint als knecht van Roglic, maar na het uitvallen van de Sloveen wordt hij de revelatie. De debutant eindigt in Parijs als tweede, achter de ongenaakbare Tadej Pogacar.

"Natuurlijk was het lastig voor Jonas dat hij vorig jaar in de Tour opeens kopman werd", zegt Jumbo-Visma-renner Wout van Aert. "Ik probeerde hem die drie weken vooral kalm te houden en vertrouwen te geven. Hij hoorde elke dag bij de besten, alleen moest hij dat zelf ook gaan geloven. Dit jaar is dat geen probleem meer. Hij is het afgelopen jaar echt ontzettend gegroeid."

Volgens Vingegaard zit die groei vooral in het mentale gedeelte. "Ik wist na de Tour van 2021 dat ik fysiek het niveau heb om mee te doen met de top. Het verschil met vorig jaar is dat ik nu veel meer vertrouwen in mezelf heb. En daardoor draag ik nu deze fantastische gele trui."

Jonas Vingegaard is op de Col du Granon op weg naar de beslissende slag in de Tour van 2022. Jonas Vingegaard is op de Col du Granon op weg naar de beslissende slag in de Tour van 2022. Foto: ANP

Vriendin en dochter zijn het belangrijkst voor Vingegaard

Na zijn beslissende en spectaculaire ritzege op de Col du Granon in de elfde etappe van de Tour vraagt Vingegaard direct om zijn telefoon. "Ik wilde meteen mijn vrouw Trine bellen", legt hij even later uit. "Zij en mijn dochter Frida betekenen alles voor me. Ik zou dit niet kunnen zonder hen."

Volgens Zeeman speelt Vingegaards vrouw Trine Hansen een grote rol in het succes van de Deen. "Zij zorgt ervoor dat Jonas altijd heel rustig blijft. En hij kan wielrennen en topsport relativeren, omdat het voor hem het belangrijkste is dat het met zijn vrouw en dochter goed gaat."

Dat relativeringsvermogen hielp Vingegaard de afgelopen anderhalve week om met de druk van de gele trui om te gaan. "Natuurlijk is het heel speciaal dat ik de leider ben in de Tour", zegt hij op de laatste rustdag. "Maar ik ben er vrij relaxed onder. Als ik win, dan win ik. En als het niet lukt, is het ook goed."

Het contrast met zijn ziekmakende stress in de Ruta del Sol van 2019 kan bijna niet groter zijn. "Jonas heeft het voor elkaar gekregen dat hij een sterke kop heeft gekregen bij zijn Ferrari-motor", zegt Maassen. "Daar kun je alleen maar van dromen als renner."

