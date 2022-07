32,6 km - Mikkel Bjerg van UAE Team Emirates is hard op weg naar een uitstekende tijd! Bij de derde meting zet hij een tijd neer van 38.19,02, ruim twee minuten sneller dan landgenoot Christopher Juul-Jensen. Vorig jaar had Denemarken vier renners in de top 10 van de individuele tijdrit in etappe 20, waaronder Mikkel Bjerg op de zevende plaats.