Jumbo-Visma-renner Nathan Van Hooydonck stapt zaterdag niet meer op voor de twintigste etappe in de Tour de France. De Belg verlaat de koers vanwege familie-omstandigheden.

De 26-jarige Van Hooydonck was een van de knechten van geletruidrager Jonas Vingegaard. Hij was vooral in de vlakke ritten, maar ook deze week in de Pyreneeën, van waarde voor de Deense kopman van Jumbo-Visma.

Het was de eerste keer dat Van Hooydonck meedeed aan de Tour de France. Hij bezette de 102e plek in het algemeen klassement. In 2019 en 2021 deed de Belg al eens mee aan de Vuelta a España.

Van Hooydonck is de derde renner van Jumbo-Visma die de Tour voortijdig verlaat. Primoz Roglic stapte voor de vijftiende etappe af vanwege de gevolgen van een valpartij in de eerste week. Steven Kruijswijk kwam in die vijftiende etappe hard ten val en moest opgeven met een gebroken schouderblad en gebroken sleutelbeen.

Vingegaard kan de eindzege in de Tour de France zaterdag officieus veiligstellen. De Deen verdedigt in de individuele tijdrit van 40,7 kilometer een voorsprong van 3 minuten en 26 seconden op naaste belager Tadej Pogacar.

Met Sepp Kuss, Wout van Aert, Christophe Laporte en Tiesj Benoot heeft Vingegaard nog vier renners om zich heen als hij zondag koers zet richting de Champs-Élysées in Parijs.