Christophe Laporte kreeg vrijdag in de negentiende etappe van de Tour de France groen licht van Wout van Aert om voor de zege te gaan. De Fransman greep die kans met beide handen aan en maakte de Tour nog wat mooier voor Jumbo-Visma.

De etappe naar Cahors is over de helft als Van Aert naast zijn ploegmaat Laporte komt fietsen. "Het is vandaag voor jou. Ik let in de finale wel op Jonas Vingegaard", zegt de Belg.

De groenetruidrager had vanaf de eerste kilometer gemerkt dat hij niet helemaal hersteld was van zijn inspanningen in de Pyreneeënrit van donderdag, toen hij op de slotklim veel kopwerk deed voor geletruidrager Vingegaard. "Ik gaf het wat tijd om te kijken of ik me beter zou gaan voelen, maar halverwege de koers heb ik tegen de jongens gezegd dat ik niet goed genoeg was om voor de zege te sprinten."

In de finale zet Van Aert zich op kop van het peloton om Vingegaard veilig in de laatste 3 kilometer te krijgen. "Dat was onze prioriteit vandaag", zegt ploegleider Grischa Niermann. "Toen dat dat doel bereikt was, hebben we via de radio tegen Christophe gezegd dat hij voor de zege mocht gaan."

Volg al het nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Tour de France

Laporte gebruikt zijn verkregen vrijheid perfect. De 29-jarige Fransman versnelt bij het ingaan van de slotkilometer, sluit aan bij de eerder weggesprongen Jasper Stuyven en sprint op de oplopende finishstraat op zeer overtuigende wijze naar de mooiste zege uit zijn loopbaan.

"Dit plan is echt tijdens de koers ontstaan", zegt Niermann. "Als Wout de benen had gehad om te winnen, dan had hij het zeker geprobeerd. Maar hij laat opnieuw zien dat hij een groot kampioen is door te zeggen dat hij nog pijn in zijn benen had na gisteren. We wisten dat deze aankomst ook goed bij Christophe paste, maar we hadden niet kunnen verwachten dat hij zijn enige kans van deze Tour meteen zou grijpen. Het is een onverwachte zege, maar dat maakt hem des te mooier."

Christophe Laporte kan amper geloven dat hij gewonnen heeft in Cahors. Christophe Laporte kan amper geloven dat hij gewonnen heeft in Cahors. Foto: ANP

Laporte is zeer populair binnen Jumbo-Visma

Het is deze Tour een vaak gemaakte grap bij Jumbo-Visma. "Gelukkig zit je bij ons in het team", zeggen ploegleiders en ploeggenoten regelmatig tegen Laporte. "Want bij een ander team zou je waarschijnlijk de grootste uitdager voor Van Aert zijn in de strijd om de groene trui."

Laporte was de afgelopen jaren bij de Franse ploeg Cofidis vaak zelf kopman. Sinds zijn overstap naar Jumbo-Visma begin dit jaar is hij vooral knecht, maar met een ritzege in Parijs-Nice en nu een ritzege in de Tour heeft hij dit seizoen wel de twee grootste overwinningen uit zijn carrière geboekt.

"Deze zege komt voor 100 procent door mijn transfer naar Jumbo-Visma", zegt Laporte. "Er is zo veel veranderd sinds ik voor deze topploeg rijd. Dankzij het team en mijn ploeggenoten heb ik meer zelfvertrouwen dan ooit. En dankzij hen heb ik vandaag gewonnen. En dan vooral dankzij Wout. Hij is de beste renner ter wereld, hij is onze leider en hij heeft me geholpen om mijn grenzen te verleggen."

Franse renners kiezen niet vaak voor een buitenlandse ploeg, maar Laporte is binnen een half jaar uitgegroeid tot een populaire en erg belangrijke schakel binnen Jumbo-Visma. "Christophe is een geweldige gozer, die ontzettend goed in onze ploeg past", zegt de Belgische renner Nathan Van Hooydonck. "Hij heeft Wout aan de groene trui geholpen en nu wint hij zelf. Geweldig, Christophe weet zelf niet hoe sterk hij is."

Van Aert: "Het was mooi om Christophe de mogelijkheid te geven om voor zijn eigen kans te gaan. Hij werkt zo hard voor het team dat hij dit meer dan verdient. Ik ben ontzettend blij voor hem."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

Al het laatste nieuws en alle achtergronden vind je in ons Tour de France-dossier