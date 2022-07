Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen kwamen vrijdag in de negentiende etappe van de Tour de France niet in de buurt van de ritzege. Jakobsen had niet de benen om mee te sprinten, terwijl Groenewegen op gepaste afstand van ritwinnaar Christophe Laporte als zevende eindigde.

Op 4 kilometer van de finish in Cahors schreeuwt Jakobsen zo vaak en zo hard mogelijk door de radio dat zijn Franse ploegmaat Florian Sénéchal de eindsprint voor zijn rekening moet nemen.

"Halverwege de etappe merkte ik al dat ik niet top was en de finale was ook nog lastiger dan ik had gedacht", zegt Jakobsen. "Ik had heel veel moeite om in een goede positie te blijven voor de sprint, terwijl Florian en Yves Lampaert samen nog wel goed van voren zaten. Vandaag had ik geen kans op een goed resultaat en dan verdient Florian het om te sprinten."

Sénéchal reed in de dertiende etappe van de Vuelta a España van vorig jaar bij een vergelijkbare situatie naar de etappezege. Vrijdag kwam hij in eigen land als vierde over de streep. "Ik heb trots op zijn resultaat", zegt Jakobsen. "Want ik had dat vandaag absoluut niet gekund."

De Nederlander van Quick-Step Alpha Vinyl moest eerder deze week in de Pyreneeën drie dagen achter elkaar vechten om de tijdslimiet te halen. "Dat zal de reden zijn dat ik vandaag geen goede benen had", zegt Jakobsen, die verwacht dat hij zondag in Parijs wél voldoende hersteld is om voor zijn tweede ritzege te gaan.

"Ik kijk enorm uit naar de laatste etappe. Het is nog twee nachten slapen en mijn ploegleider Tom Steels zegt altijd dat je na twee nachten slapen weer top bent. De Champs-Élysées lijkt me wel wat voor mij. Ik reed vroeger rondjes rond de kerk en dit zijn rondjes om de Arc de Triomphe. Ik denk dat ik daar een goede kans maak om te winnen."

Groenewegen zat hele finale op de limiet

Groenewegen boekte in 2017 zijn eerste ritzege in de Tour op de Champs-Élysées. De sprinter van Team BikeExchange-Jayco keek vrijdag ook reikhalzend uit naar de slotrit, want in Cahors zat de winst er geen moment in.

"Ik zat de laatste 10 kilometer constant aan mijn limiet", aldus Groenewegen. "We waren aan het einde vol aan het sprinten, maar we kwamen geen meter dichter bij Laporte. Dan kun je alleen maar zeggen dat er vandaag iemand veel beter was."

"Natuurlijk had ik op een beter resultaat gehoopt, maar ik moest al vechten om in het wiel te blijven van mijn ploegmaat Luka Mezgec. Dan moet ik eerlijk zijn en zeggen dat het er niet in zat vandaag. Op naar zondag."

