Christophe Laporte is nog vol ongeloof na zijn ritzege in de Tour de France. De Fransman van Jumbo-Visma verraste het peloton in de negentiende etappe en zorgde voor het eerste succes van zijn land in deze Tour.

"Ik kan het nog niet echt beseffen, maar ik ben superblij", jubelde Laporte vrijdag na zijn overwinning. "Het is extra mooi dat het ook nog de eerste Franse zege is. Ik ben zeer gelukkig, ook voor mijn familie en het Franse publiek."

De 29-jarige sprinter van Jumbo-Visma maakte in de finale van de negentiende etappe de oversteek naar de kopgroep. Vervolgens sprong hij weg en sprintte hij naar de overwinning.

"Net voor het ingaan van de laatste kilometer zag ik dat er een gaatje viel en maakte ik de sprong naar de kopgroep", liet hij weten. "Het is niet te geloven dat ik het ook kon afmaken."

Christophe Laporte boekte zijn eerste ritzege ooit in de Tour de France. Foto: Getty Images

Laporte werd al tweemaal tweede in Tour-rit

Met zijn zege bezorgde Laporte zijn land eindelijk succes in deze Tour. Slechts twee keer eerder wonnen de Fransen geen enkele etappe in de Tour: in 1926 en 1999.

Voor Laporte is het bovendien zijn eerste etappezege ooit in de Tour. Hij werd al wel tweemaal tweede in een etappe. In 2018 werd de Fransman in de massasprint geklopt door zijn landgenoot Arnaud Démare en vorig jaar eindigde hij als tweede achter Matej Mohoric.

"Dit voelt als meer dan een beloning. Dit is geweldig", zei Laporte over zijn ritzege. "Ik was al erg blij met hoe deze Tour verliep, ook al had ik zelf nog geen goed resultaat neergezet. Het is uitzonderlijk om te winnen, nadat ik in het verleden al twee keer tweede was geworden."

