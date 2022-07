Christophe Laporte heeft vrijdag de negentiende etappe in de Tour de France op zijn naam geschreven. De Fransman verraste het peloton in de finale en bezorgde Jumbo-Visma de vijfde ritzege in deze editie van de Franse wielerronde.

De 29-jarige Laporte maakte op 2 kilometer van de finish de oversteek naar een kopgroep van drie renners. Vervolgens sprong hij weg en sprintte hij naar zijn eerste ritzege in de Tour ooit. Eerder bezorgden Jonas Vingegaard en Wout van Aert Jumbo-Visma beiden al twee etappezeges in deze Tour.

Op een seconde van Laporte kwam Jasper Philipsen als tweede over de finish. Alberto Dainese van Team DSM eindigde als derde en Dylan Groenewegen moest genoegen nemen met de zevende plaats. Fabio Jakobsen liet de sprint lopen en passeerde op ruim drie minuten de finish.

Tadej Pogacar sprintte ook mee en liep door een breuk in het peloton vijf seconden in op geletruidrager Vingegaard, die dertiende werd. In het algemeen klassement heeft de Deen nu 3 minuten en 21 seconden voorsprong op Pogacar.

Zaterdag staat een individuele tijdrit over 40,7 kilometer van Lacapelle-Marival naar Rocamadour op het programma. De Tour wordt zondag afgesloten met de traditionele etappe naar de Champs-Élysées in Parijs.

Uitslag etappe 19 1. Christophe Laporte (Fra)

2. Jasper Philipsen (Bel) +0.01

3. Alberto Dainese (Ita) z.t.

4. Florian Sénéchal (Fra) z.t.

5. Tadej Pogacar (Slv) z.t.

6. Amaury Capiot (Bel) z.t.

7. Dylan Groenewegen (Ned) z.t.

8. Hugo Hofstetter (Fra) z.t.

9. Luka Mezgec (Slv) z.t.

10. Caleb Ewan (Aus) z.t.

Van der Hoorn maakt deel uit van vroege vlucht

Na drie zware bergetappes stond vrijdag een relatief vlakke etappe op het programma. Die ging over 188,3 kilometer van Castelnau-Magnoac naar Cahors en telde twee klimmetjes van de vierde categorie.

Kort na de start ging Taco van der Hoorn samen met Mikkel Frølich Honoré, Quinn Simmons, Matej Mohoric en Nils Politt op avontuur. Het kwintet pakte anderhalve minuut voorsprong en werd even later opgehouden door demonstranten op het parcours.

In tegenstelling tot twee eerdere protesten in de Tour werd de etappe snel hervat. De vluchters kregen niet al te veel ruimte en leken met nog 123 kilometer voor de boeg weer te worden gegrepen, maar alleen Politt werd bijgehaald.

Op het eerste klimmetje reden Simmons en Mohoric weg bij hun medevluchters en kort daarna ging de Amerikaan alleen verder. In het peloton moest Jakobsen ondertussen lossen. Simmons bleef nog even alleen vooruit, maar op 35 kilometer van de finish zat ook zijn avontuur erop.

Taco van der Hoorn (tweede van voren) behoorde tot een vroege kopgroep. Taco van der Hoorn (tweede van voren) behoorde tot een vroege kopgroep. Foto: Getty Images

Pogacar wil niet van opgeven weten

Pogacar zag zijn achterstand op Vingegaard in het klassement donderdag weliswaar groter worden, maar de Sloveen wilde een dag later nog altijd niet van opgeven weten. Net teruggekeerd van een lekke band ging Pogacar in de aanval, al was Van Aert namens Jumbo-Visma bij de les.

Fred Wright, Jasper Stuyven en Alexis Gougeard slaagden er vervolgens wel in om een gaatje te slaan. Het trio nam een voorsprong van een halve minuut op het peloton, waarin Jakobsen ondertussen was teruggekeerd.

Wright, Stuyven en Gougeard bleven lang vooruit en leken op 2 kilometer van de finish te worden ingerekend, maar alleen Laporte kon de oversteek naar de vluchters maken. De sprinter van Jumbo-Visma sprong in de chaotische slotkilometer weg bij het trio en bezorgde Frankrijk zo de eerste ritzege in deze Tour.