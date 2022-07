Ruim drie weken na de eerste etappe zijn de tijdrijders zaterdag weer aan zet in de Tour de France. Nu de bezetting en de volgorde van het podium wel vaststaan, is vooral de strijd om de dagzege interessant. De voorsprong van geletruidrager Jonas Vingegaard lijkt geruststellend.

Tussen Lacapelle-Marival en Rocamadour ligt een parcours van liefst 40,7 kilometer, erg lang voor hedendaagse tijdritten in de grote rondes. Het traject gaat over bochtige wegen en is niet extreem lastig.

Het venijn zit 'm in de staart: op weg naar finishplaats Rocamadour moet een klimmetje van zo'n 1,5 kilometer worden bedwongen met een gemiddelde stijging van zo'n 8 procent.

Zo'n tijdrit in het slotweekeinde of zelfs de laatste dag kan onvervalste Tour-historie opleveren, maar daar zal zaterdag normaal gesproken geen sprake van zijn. Vingegaard verdedigt een comfortabele marge van 3 minuten en 26 seconden op Tadej Pogacar, die de handdoek al in de ring heeft gegooid. De geletruidrager geldt als een zeer capabele tijdrijder en het moet wel heel raar lopen wil de Sloveen de strijd om de eindzege nog spannend maken.

Op precies acht minuten van Vingegaard bezet Geraint Thomas de derde plaats in het klassement. De routinier koestert een voorsprong van ruim drie minuten op David Gaudu en geldt als de betere tijdrijder van de twee. Ook de strijd om plek drie lijkt daarmee beslist.

Bekroont Van Aert topvorm met zege?

Resteert het gevecht om de etappezege. Allrounder Wout van Aert moet sowieso naar voren worden geschoven, gezien zijn klasse en zijn topvorm. Bovendien verandert bijna alles wat renners van Jumbo-Visma deze ronde aanraken in goud.

Valt het woord 'tijdrit', dan wordt automatisch ook gekeken naar Filippo Ganna, die zijn faam in de openingstijdrit niet kon waarmaken met een vierde plaats in Kopenhagen. Ook Stefan Küng bivakkeert vaak in de bovenste regionen na een chronorace. De 28-jarige Zwitser is wel bezig aan een anonieme ronde.

Tijdens dergelijke tijdritten komen ook de klassementsrenners vaak bovendrijven, wat niet zo vreemd is. Zij beschikken over een uitzonderlijk recuperatievermogen, wat hen dan ook in staat stelt mee te strijden om de gele trui. Voor Vingegaard telt logischerwijs maar één ding: de tijdrit ongeschonden doorkomen, zodat hij zondag in Parijs kan worden gehuldigd als eindwinnaar.

Starttijd eerste renner: rond 13.00 uur

Finish laatste renner: rond 17.50 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Wout van Aert

⭐⭐ Filippo Ganna, Stefan Küng

⭐ Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Geraint Thomas

