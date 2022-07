Jonas Vingegaard vindt het niet meer dan logisch dat hij donderdag in de achttiende etappe van de Tour de France wachtte op Tadej Pogacar nadat de Sloveen gevallen was. Het tekent het respect tussen de twee renners die de afgelopen drie weken een spectaculaire strijd voerden om de gele trui.

Als Pogacar in de afdaling van de Col de Spandelles weer aansluit bij Vingegaard, beweegt hij zijn linkerarm direct in de richting van zijn grote concurrent. Vervolgens schudden de nummers één en twee van het klassement elkaar midden in de finale van de laatste bergrit van de Tour heel even de hand.

Pogacar had vlak daarvoor te veel risico genomen, waardoor hij naast het asfalt belandde, wegslipte op het gravel en onderuitging. Vingegaard twijfelde geen moment en liet de tweevoudig Tour-winnaar terug in zijn wiel komen. "Het was een ongelukkig moment voor Tadej, dus natuurlijk wachtte ik op hem", zei de Deen na de etappe.

Toegegeven, Vingegaard had er op dat moment in de koers ook weinig aan gehad om alle risico's te nemen in een poging Pogacar op achterstand te zetten. "Jonas zat in een goede positie, dus hij kon prima op me wachten", zei Pogacar. "Maar ik heb ontzettend veel respect voor Jonas. En ik denk dat dat wederzijds is."

Vingegaard besloot zelf om te wachten, benadrukte ploegleider Grischa Niermann van Jumbo-Visma. "De televisie in onze auto deed het niet, dus we wisten niet eens dat Pogacar gevallen was. Het was een mooie, sportieve geste van Jonas, chapeau daarvoor. En daarna heeft hij Pogacar er op sportieve wijze afgereden."

Droomscenario van Jumbo-Visma komt uit op Hautacam

Op de slotklim van de achttiende rit besliste Vingegaard de 109e editie van de Ronde van Frankrijk hoogstwaarschijnlijk definitief in zijn voordeel. De geletruidrager zag op 4,5 kilometer van de top van de Hautacam dat Pogacar moest lossen en pakte ruim een minuut op de kopman van UAE Team Emirates. In het algemeen klassement is zijn voorsprong 3.26 minuten, met nog twee vlakke etappes en een tijdrit te gaan.

"Pogacar heeft alles geprobeerd", zei Niermann. "Maar wij wisten dat deze rit Jonas heel goed zou liggen en hadden goede hoop dat hij bergop beter zou zijn dan Pogacar. We hebben een plan gemaakt om dat voordeel zo goed mogelijk uit te buiten en de mannen hebben dat perfect uitgevoerd. Ons droomscenario is uitgekomen."

Toch wilde de Duitse ploegleider nog geen felicitaties in ontvangst nemen. "We gaan champagne drinken omdat Jonas de rit heeft gewonnen, niet omdat de Tour al beslist is", aldus Niermann. "Natuurlijk zijn we vol vertrouwen, maar er komt vrijdag nog een lastige etappe aan, met kans op waaiers. Daar gaan we ons volledig op concentreren, niet op feest vieren. Dat doen we hopelijk zondagavond in Parijs."

De negentiende etappe gaat vrijdag naar het noordoosten van Castelnau-Magnoac naar Cahors. Het parcours is zo goed als vlak; de enige obstakels zijn twee colletjes van de vierde categorie in de laatste 50 kilometer. De officiële start is om 13.10 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.15 en 17.40 uur.

