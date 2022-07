Wout van Aert was donderdag in de achttiende etappe van de Tour de France de eerste aanvaller én de man die er op de slotklim voor zorgde dat Tadej Pogacar moest lossen bij geletruidrager Jonas Vingegaard. De Belg van Jumbo-Visma bewees in de laatste bergrit nog maar eens dat de normale wielerwetten niet voor hem gelden.

Het is nog 4,5 kilometer naar de finish boven op de Hautacam als Van Aert na een hele dag vooraan koersen eindelijk van plan is het iets rustiger aan te doen. Maar precies op dat moment hoort de groenetruidrager van zijn ploegleider Grischa Niermann dat Pogacar kraakt.

"En dus is Wout nog maar een kilometer doorgegaan met op kop sleuren", zegt Niermann met een glimlach. "De hele ploeg verdient een groot compliment voor wat ze in deze etappe hebben laten zien, maar wat Wout op de slotklim deed, is echt geweldig."

"We noemen hem niet voor niets het groene monster. Gisteren had hij een mindere dag en was hij niet blij met zijn optreden. Maar vandaag heeft hij het verschil gemaakt voor Jonas door Pogacar te lossen op de Hautacam. Wout is een groot kampioen."

Van Aert trots op eigen prestatie en op Jumbo-Visma

Van Aert begon zijn werkdag met een demarrage bij kilometer 0, omdat Jumbo-Visma hem als back-upplan in de kopgroep wilde hebben. De 27-jarige Vlaming vond na een stevige strijd de goede vlucht en overleefde tot diep op de slotklim, waardoor hij een sleutelrol kon vervullen voor Vingegaard. De Deen won de rit, pakte meer dan een minuut op Pogacar en heeft in het klassement nu een voorsprong van 3.26 minuten op de Sloveen.

"Na het sterke optreden van UAE Team Emirates in de rit van gisteren, wilden wij vandaag in de aanval. En het werd een van de bijzonderste dagen uit mijn carrière", zegt Van Aert.

"Toen ik hoorde dat Pogacar het moeilijk had, wilde ik het laatste restje energie nog uit mijn lichaam persen. Dat lukte en daardoor kon Jonas de laatste 3 kilometer naar de overwinning soleren. Ik ben trots op mijn bijdrage vandaag, maar vooral trots op wat we als team hebben laten zien."

Van Aert wist zelfs nog als derde te eindigen, iets meer dan een minuut achter Pogacar. "Misschien was vandaag wel een goede test of ik ooit zelf voor de gele trui kan gaan. Maar ik kon vandaag ook zo goed rijden, doordat ik gisteren twintig minuten heb verloren. Om elke dag vooraan te rijden in de Tour, is nog een heel ander verhaal."

Vingegaard wil best het kopmanschap delen met Van Aert

Vingegaard moet op zijn persconferentie even glimlachen als hij de vraag krijgt of hij vreest voor een interne concurrentiestrijd met Van Aert in de komende jaren. "Dat is een vraag voor Merijn Zeeman, onze sportief directeur", zegt de Deen met een knipoog.

"Ik denk niet dat Wout de ambitie heeft om voor het klassement te gaan in de Tour. Maar als hij het wel wil, dan verwacht ik geen problemen. We kunnen het kopmanschap delen, zoals ik dit jaar met Primoz Roglic heb gedaan. Nu ben ik vooral heel blij dat de misschien wel beste renner ter wereld mijn knecht is."

Voorlopig richt Van Aert zich nog op ritzeges. Met de vorm die hij donderdag etaleerde, hoort hij in de laatste drie ritten van de Tour - twee vlakke etappes en een tijdrit - zonder twijfel bij de favorieten voor dagwinst. "Wout kan zeker nog drie keer winnen", zegt ploegmaat Tiesj Benoot. "Ik sta altijd te kijken van wat hij kan, maar het is geen verrassing meer."

