Tadej Pogacar heeft een derde Tour-zege op rij uit zijn hoofd gezet. De Sloveen kon geletruidrager Jonas Vingegaard donderdag in de achttiende etappe op de slotklim niet volgen en weet dat zijn achterstand te groot is om in de tijdrit van zaterdag nog in te lopen.

Pogacar deed er op de voorlaatste klim, de Col de Spandelles, alles aan om Vingegaard achter zich te laten. De Deen gaf echter geen krimp en reed op de slotklim naar Hautacam weg bij Pogacar, die ruim een minuut achter de ritwinnaar als tweede finishte.

"Er bestaat volgens mij geen betere manier om de Tour te verliezen", reageerde de 23-jarige Pogacar na de finish. "De beste man heeft vandaag gewonnen en gaat de Tour ook winnen."

Pogacar, die de Tour in 2020 en 2021 won, zag zijn achterstand in het klassement oplopen tot 3.26 minuten. In de laatste drie dagen staan er alleen nog twee vrijwel vlakke etappes en een individuele tijdrit op het programma.

Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Wout van Aert op de beklimming van de Hautacam. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Wout van Aert op de beklimming van de Hautacam. Foto: AP

'Hoef nergens spijt van te hebben'

Pogacar liet tijdens de laatste Pyreneeënetappe duidelijk zien zich nog niet bij de overmacht van Vingegaard en diens ploeg Jumbo-Visma neergelegd te hebben. Zijn demarrages bergop hadden echter niet het gewenste effect.

"Ik heb alles gegeven, met name op de voorlaatste klim", aldus Pogacar. "Ik hoopte dat op de slotklim te kunnen herhalen, maar ging onderuit op de weg ernaartoe. Dat kost kracht."

Bij de afdaling van de Col de Spandelles ging eerst Vingegaard bijna onderuit, om vervolgens te zien hoe Pogacar daadwerkelijk uit de bocht vloog en tegen het asfalt smakte. De Deen toonde zich sportief door niet door te rijden, maar te wachten op zijn concurrent.

"Ik hoef nergens spijt van te hebben. Ik moest het opnemen tegen een ploeg die het perfect heeft gedaan deze Tour. Ze zijn echt goed", doelde Pogacar op Jumbo-Visma, dat met Wout van Aert eveneens in het bezit is van de groene trui. Sinds donderdag is Vingegaard naast de leider in het algemeen klassement ook de leider in het bergklassement.