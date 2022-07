Fabio Jakobsen is donderdag ruim binnen de tijdslimiet de finish gepasseerd in de achttiende etappe van de Tour de France. De Nederlander had nog zo'n vier minuten over om op tijd te eindigen in de zware Pyreneeënrit.

Jakobsen kwam in het gezelschap van vijf ploeggenoten van Quick-Step Alpha Vinyl op 36 minuten en 40 seconden van ritwinnaar en geletruidrager Jonas Vingegaard over de finish. Dylan Groenewegen deed vijftien seconden korter over de etappe. De tijdslimiet lag op meer dan veertig minuten.

"Ik ben opgelucht dat ik de tijdslimiet heb gehaald", zei Jakobsen na de etappe. "De afgelopen drie dagen heb ik fysiek de limiet bereikt, maar ik probeerde mijn mindset zo scherp mogelijk te houden. Ik zeg altijd tegen iedereen dat ik nooit opgeef."

"Ik voelde een grote verantwoordelijkheid richting mijn ploeggenoten en mijn ploeg, omdat ze mij de afgelopen 2,5 week hebben gesteund. Als sprinter ben je niks zonder ploeg. Ik ben mijn teamgenoten alles verschuldigd. Dit is teamwork en ik hou echt van ze."

52 Teamgenoten schreeuwen Jakobsen over de finish in loodzware Tour-rit

Jakobsen krijgt nog twee kansen op ritzege

Woensdag kwam Jakobsen nog net op tijd binnen in de voorlaatste bergrit. Toen finishte de sprinter slechts vijftien seconden binnen de tijdslimiet. Vervolgens stapte hij meteen van zijn fiets en bleef hij happend naar adem een tijdje op de grond zitten.

In de rit naar Hautacam moest de Gelderlander lossen aan de voet van de Col d'Aubisque, de eerste beklimming van de dag. Op de Col de Spandelles en de slotklim naar Hautacam hield hij de schade uiteindelijk binnen de perken.

De komende dagen wachten nog twee sprintkansen voor Jakobsen en Groenewegen, die beiden al een ritzege boekten. Vrijdag staat een relatief vlakke etappe over 188,3 kilometer van Castelnau-Magnoac naar Cahors op het programma en zondag wordt de Tour traditiegetrouw afgesloten met de rit naar de Champs-Élysées in Parijs.

De achttiende etappe werd gewonnen door Jonas Vingegaard. De kopman van Jumbo-Visma soleerde naar de winst, liep in het algemeen klassement uit op zijn concurrent Tadej Pogacar en nam zo een voorschot op de eindzege.