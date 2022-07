Jonas Vingegaard heeft donderdag in de achttiende etappe van de Tour de France een voorschot genomen op de eindzege. De kopman van Jumbo-Visma weerstond in een spectaculaire bergrit meerdere aanvallen van zijn concurrent Tadej Pogacar, loste de Sloveen op de slotklim en soleerde naar de winst.

De 25-jarige Vingegaard reed halverwege de slotklim weg bij Pogacar. De Deen pakte uiteindelijk een minuut en vier seconden op Pogacar, die als tweede over de finish kwam. Vingegaards ploeggenoot Wout van Aert, die deel uitmaakte van een vroege vlucht, werd derde.

Op de tweede beklimming van de dag ging Pogacar meerdere malen in de aanval, maar Vingegaard bleef telkens in het wiel. In de afdaling kwam de kopman van UAE Team Emirates ten val, maar werd hij opgewacht door de geletruidrager.

In het algemeen klassement heeft Vingegaard nu 3 minuten en 26 seconden voorsprong op nummer twee Pogacar. De komende dagen staan nog een heuvelachtige etappe, een individuele tijdrit en de traditionele etappe naar de Champs-Élysées in Parijs op het programma.

Mollema en Van Baarle in omvangrijke kopgroep

De achttiende etappe voerde het peloton over 143,2 kilometer van Lourdes naar Hautacam. Na cols van de hoogste en de eerste categorie lag de finish op een beklimming van de hoogste categorie.

Na verschillende mislukte ontsnappingspogingen vormde zich op iets meer dan 100 kilometer van de finish een kopgroep van zeventien renners. Tot de vluchters behoorden onder anderen Dylan Groenewegen, Tiesj Benoot, Giulio Ciccone en Matej Mohoric.

Zij kregen vlak voor de Col d'Aubisque, de eerste beklimming van de dag, gezelschap van zestien andere renners. Onder anderen Bauke Mollema, Dylan van Baarle, Wout van Aert, Rigoberto Urán en Thibaut Pinot maakten hiervan deel uit. De omvangrijke kopgroep pakte een voorsprong van twee minuten.

Op de Col de Spandelles spatte de kopgroep uiteen en met nog 35 kilometer voor de boeg reden Van Aert, Pinot en Daniel Martínez met z'n drieën weg. Kort daarvoor ging Pogacar voor het eerst in de aanval, maar Vingegaard hield probleemloos zijn wiel.

Pogacar komt ten val in afdaling

Ook daarna probeerde Pogacar het nog een aantal keer en alleen bij de vierde aanval moest Vingegaard even een gaatje laten. De andere klassementsrenners waren ondertussen gelost door de twee topfavorieten, al kwam Geraint Thomas nog even terug.

In de afdaling kwam Vingegaard bijna ten val en smakte Pogacar tegen het asfalt. De Sloveen stapte snel weer op zijn fiets en sloot even later weer aan bij de Deen, die zijn concurrent sportief had opgewacht. Het duo kreeg in de afdaling ook weer gezelschap van onder anderen Thomas en Sepp Kuss.

Van Aert, Pinot en Martínez begonnen met een voorsprong van een minuut op een achtervolgende groepje en ruim twee minuten op de favorietengroep aan de slotklim. Op 8 kilometer van de finish moest Pinot vooraan lossen en kort daarna bleven Vingegaard, Pogacar en Kuss over in de favorietengroep.

De favorieten raapten op 5 kilometer van de finish ook Van Aert en Martínez op, waarna de Belg van Jumbo-Visma het kopwerk van zijn ploeggenoot Kuss overnam. Even later moest ook Pogacar afhaken en vervolgens ging Vingegaard alleen verder. De Deen liep steeds verder uit en soleerde zo naar zijn tweede ritzege in deze Tour.