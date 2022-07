C'etait ça! Dat was het voor vandaag. Jonas Vingegaard wint op een imponerende manier de achttiende etappe en neemt zo in de laatste bergetappe van de Tour nog meer afstand van Tadej Pogacar in het algemeen klassement. De kans dat hij het geel nog uit handen gaat geven voor Parijs is onwijs klein. Morgen zijn we er uiteraard weer met een liveblog rondom de negentiende etappe van Castelnau-Magnoac naar Cahors. Bon soir!