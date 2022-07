Nog 90 km - Van Aert is inmiddels aangesloten bij de kopgroep, die uit 33 (!) man bestaat. Over 6,6 kilometer gaat hij waarschijnlijk weer rijden voor het puntenklassement. De renner van Jumbo-Visma heeft deze - mits hij Parijs haalt - gewonnen, maar kan nog altijd het record voor meeste punten in het puntenklassement verbreken. Deze staat op naam van Peter Sagan (477 punten).