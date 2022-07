Na al het geweld in de Pyreneeën krijgen de sprinters vrijdag eindelijk weer een kans in de Tour de France. De negentiende etappe finisht in Cahors en gaat over een vlak parcours. Houden de equipes van de spurters het peloton gesloten?

Slechts twee colletjes van de vierde categorie liggen op het 188,3 kilometer lange traject. Het zijn pukkels die eigenlijk niet eens noemenswaardig zijn en zeker niet voor een schifting in het peloton zullen zorgen.

Alle seinen lijken met andere woorden op groen te staan voor een massasprint, al weet je dat nooit in de eindfase van de Tour. Renners zijn moe, waardoor het controleren van de koers geen kinderspel zal zijn. Avonturiers zullen hun kans schoon zien.

Bovendien biedt de rit van vrijdag voor meer dan 90 procent van het peloton de laatste kans op dagsucces. Zaterdag zijn de tijdritspecialisten aan zet in de chronorace van 40,7 kilometer en de slotrit op de Champs-Élysées eindigt vrijwel elk jaar in een massasprint.

De Franse coureurs zullen extra gebrand zijn op een etappezege: het thuisland staat namelijk nog altijd droog. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1999 en daarvoor in 1926.

'Geen sprint met 70 kilometer per uur'

Moeten we favorieten aanwijzen, dan komen we door het biljartvlakke parcours al snel uit bij de sprinters. Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Jasper Philipsen zegevierden deze Tour al en behoren sowieso tot de kanshebbers indien er geen succesvolle ontsnapping van de grond komt.

Een interessant element is dat de weg in de ultieme slotfase nog verraderlijk oploopt. "Het gaat dus geen sprint met 70 kilometer per uur worden", voorspelt parcoursbouwer Thierry Gouvenou.

Officiële starttijd: 13.15 uur

Finishtijd: rond 17.30 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen

⭐⭐ Jasper Philipsen, Wout van Aert

⭐ Caleb Ewan, Danny van Poppel, Peter Sagan

