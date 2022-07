Chris Froome is donderdagmiddag vanwege een positieve coronatest niet van start gegaan in de achttiende etappe van de Tour de France. Dat laat de 37-jarige Brit weten via Twitter.

Froome, die de Ronde van Frankrijk in 2013, 2015, 2016 en 2017 op zijn naam schreef, eindigde afgelopen week als derde in de rit met aankomst op de Alpe d'Huez.

Verder was de routinier van Israel-Premier Tech bezig aan een weinig opvallende ronde, hoewel hij wel veel beter presteerde dan in de Tour de France van 2021, die hij als 133e besloot. Na zeventien ritten bezette Froome de 26e plek in het klassement, op bijna anderhalf uur van geletruidrager Jonas Vingegaard.

"Ik heb helaas slecht nieuws voor jullie", zegt Froome in zijn boodschap. "Ik ben erg teleurgesteld dat ik de Tour niet kan uitrijden door een positieve coronatest. Het was een speciale ronde voor mij en het team. Ik heb mijn goede benen weer gevonden. Nu ga ik herstellen en me vervolgens richten op de Ronde van Spanje."

Froome was jarenlang geen schim van zichzelf na een zeer zware valpartij in het Critérium du Dauphiné in 2019. Dit seizoen komt de Brit aanzienlijk beter voor de dag, met als hoogtepunt zijn derde plaats op de Alpe d'Huez.

Chris Froome is de enige renner die precies vier keer de Tour de France won. Foto: Getty Images

Ook Caruso en Erviti staken strijd door corona

Eerder op donderdag werd al bekend dat Damiano Caruso en Imanol Erviti de ronde moeten verlaten wegens een positieve coronatest.

De 34-jarige Caruso, die uitkomt voor Bahrain Victorious, heeft milde symptomen. De andere renners en stafleden van het team testten allemaal negatief. Caruso bezette na zeventien ritten de 22e plaats in het algemeen klassement.

Ook Erviti moet de Tour de France verlaten na een positieve coronatest. De renner van Movistar stond tachtigste in de strijd om de gele trui. De 38-jarige Erviti reed sinds 2013 altijd de Ronde van Frankrijk uit nadat hij in 2012 de strijd voortijdig had moeten staken. Movistar meldt niet of Erviti klachten heeft.

De achttiende rit finisht donderdag in Hautacam, na een zware etappe door de Pyreneeën. De Tour de France duurt tot en met zondag.

Met het wegvallen van Froome, Caruso en Erviti zijn er nog 140 van de 176 gestarte renners in koers.