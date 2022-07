Damiano Caruso en Imanol Erviti gaan donderdagmiddag niet van start in de achttiende etappe van de Tour de France. De Italiaan en de Spanjaard zijn positief getest op het coronavirus.

De 34-jarige Caruso, die uitkomt voor Bahrain Victorious, heeft milde symptomen. De andere renners en stafleden van het team testten allemaal negatief. Caruso bezette na zeventien ritten de 22e plaats in het algemeen klassement.

Ook Erviti moet de Tour de France verlaten na een positieve coronatest. De renner van Movistar stond tachtigste in de strijd om de gele trui. De 38-jarige Erviti reed sinds 2013 altijd de Ronde van Frankrijk uit, nadat hij in 2012 de strijd voortijdig moest staken. Movistar meldt niet of Erviti klachten heeft.

De achttiende rit finisht donderdag in Hautacam, na een zware etappe door de Pyreneeën. De Tour de France duurt tot en met zondag.

Met het wegvallen van Caruso en Erviti zijn er nog 141 van de 176 gestarte renners in koers.