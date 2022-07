Jonas Vingegaard rijdt al een week soeverein in de gele trui en is heel dicht bij zijn eerste Tour-zege, maar bij Jumbo-Visma is er niemand die dat hardop zal zeggen. De Nederlandse ploeg wil na het dramatische einde van de Ronde van Frankrijk van 2020 vooral niet te vroeg juichen.

Het is een mantra dat Grischa Niermann elke dag opdreunt. "Ons doel is niet om het geel na deze rit te hebben", zegt de ploegleider van Jumbo-Visma woensdag na de zeventiende etappe nog maar eens. "Ons doel is om de gele trui na rit 21 in ons bezit te hebben. Daar is alles op gericht."

Natuurlijk ziet de Duitser vanuit zijn auto achter het peloton ook dat zijn kopman Vingegaard in de zware bergetappes nog geen enkel teken van zwakte heeft getoond. En dat de Deen alle aanvallen van Tadej Pogacar ogenschijnlijk zonder al te veel moeite pareert.

Niks wijst er dan ook op dat Vingegaard in de laatste vier dagen van de Tour zijn voorsprong van 2.18 minuten op Pogacar nog gaat verspelen. Maar twee jaar geleden dacht Jumbo-Visma ook zo goed als zeker te zijn van de eindzege in de grootste wielerkoers ter wereld, totdat de toen pas 21-jarige Pogacar zijn landgenoot Primoz Roglic in de tijdrit op de voorlaatste dag zeer verrassend uit het geel reed.

"We hebben heel veel vertrouwen en Jonas is supergoed, maar we weten dat er nog van alles fout kan gaan", zegt Niermann. "We hebben al een keer eerder gedacht dat we een geruststellende voorsprong hadden en de Tour konden winnen en toen lukte het niet."

"We staan er heel goed voor, maar we laten ons niet gek maken. We proberen zo rustig en geconcentreerd mogelijk ons werk te blijven doen. Donderdag is er gewoon weer een zware dag."

Pogacar vol optimisme na ritzege in Peyragudes

Eén ding is zeker in de spannende strijd tussen Vingegaard en Pogacar: de Sloveen zal donderdag in de laatste bergrit van deze Tour hoe dan ook weer aanvallen. "Er is geen twijfel dat Pogacar het tot het laatste moment zal blijven proberen", zegt Jumbo-Visma-renner Wout van Aert. "We moeten er klaar voor zijn om Jonas optimaal te steunen."

Hoewel Pogacar er woensdag in de etappe naar Peyragudes wederom niet in slaagde om Vingegaard uit zijn wiel te krijgen, kwamen er na de rit toch veel optimistische geluiden uit het kamp van UAE Team Emirates. Door de ritzege van de Pogacar, die hem vier seconden tijdwinst opleverde. Maar vooral doordat de ploeg van de tweevoudig Tour-winnaar voor het eerst deze Ronde van Frankrijk bergop sterker was dan Jumbo-Visma, terwijl UAE nog maar vier renners in koers heeft.

"We hebben woensdag met heel veel onverzettelijkheid gekoerst", zegt de Amerikaan Brandon McNulty, die in de zeventiende etappe uitblonk door Pogacar tot de slotkilometer bij te staan. "We reden op emotie, voor de vier jongens die er niet meer bij kunnen zijn. Er was geen geheim plan. We wilden de koers gewoon zo zwaar mogelijk maken. En dat zullen we donderdag weer doen."

Pogacar: "Na mijn overwinning is de stemming in de ploeg weer erg goed, ook al missen we vier man. Deze overwinning verandert de dynamiek. Ik ben optimistisch voor donderdag. Dan proberen we het opnieuw en gaan we er alles doen om het geel terug te pakken. Hoe zwaarder de koers, hoe beter. We zullen zien of Vingegaard zwakke plekken heeft."

De achttiende etappe voert het peloton donderdag over de Col d'Aubisque (16,4 kilometer à 7,1 procent) en de Col de Spandelles (10,3 kilometer à 8,3 procent). De eindstreep ligt op de top van de Hautacam (13,6 kilometer à 7,8 procent). De officiële start van de rit is om 13.40 uur in bedevaartsoord Lourdes. De finish wordt verwacht tussen 17.25 en 17.55 uur.

