Jonas Vingegaard kon woensdag weer een zware etappe wegstrepen in de Tour de France. De geletruidrager heeft nog steeds een voorsprong van meer dan twee minuten op Tadej Pogacar, maar gelooft niet dat de strijd al gestreden is.

"Ik wil nog niet aan de eindzege denken", zei Vingegaard na de zeventiende etappe. "Er komen moeilijke dagen aan, met morgen nog een bergrit en zaterdag natuurlijk de tijdrit. We weten pas in Parijs of mijn huidige voorsprong genoeg is."

De kopman van Jumbo-Visma pareerde in de tweede Pyreneeënetappe wederom alle aanvallen van Pogacar. Het enige smetje op zijn dag was dat hij op het vliegveldje van Peyragudes de sprint om de ritzege verloor van zijn Sloveense rivaal. Pogacar liep door de bonificaties vier seconden in, maar Vingegaard heeft in het klassement nog steeds een geruststellende marge van 2.18 minuten.

"Ik ben teleurgesteld dat ik de etappe niet gewonnen heb, maar ik wist al dat deze finish Tadej beter zou liggen", aldus Vingegaard. "Ik ben minder explosief dan hij, dat hebben we deze Tour ook al gezien op La Planche des Belles Filles. Ik probeerde er daarom vandaag een lange sprint van te maken, maar Tadej verdient deze zege. Gelukkig kon ik hem volgen bij zijn twee sterke aanvallen op de voorlaatste klim en heb ik op deze zware dag maar vier seconden verloren."

Het goede nieuws voor de Deen is dat er donderdag in de laatste bergrit van deze Tour op papier minder explosieve klimmen op het programma staan. De Col d'Aubisque (16,4 kilometer à 7,1 procent), de Col de Spandelles (10,3 kilometer à 8,3 procent) en de slotklim naar Hautacam (13,6 kilometer à 7,8 procent) zijn allemaal relatief lang.

"De etappe van morgen zou me beter moeten liggen dan de etappe van vandaag", zegt Vingegaard. "Hopelijk ben ik morgen goed genoeg hersteld van deze inspanning."

Vingegaard verrast door sterke knechten van Pogacar

Vingegaard vindt het niet zorgelijk dat de ploeg van Pogacar woensdag voor het eerst deze Tour bergop sterker was dan Jumbo-Visma, hoewel UAE Team Emirates nog maar vier renners in koers heeft. De 78 kilo zware tijdrijder Mikkel Bjerg deed kopwerk tot en met de voorlaatste klim en de Amerikaan Brandon McNulty bleef bijna de hele rit bij zijn kopman.

"Ik was verrast dat Mikkel zo lang zo'n goed tempo kon rijden", zei Vingegaard over zijn landgenoot. "Hij zat vandaag bij de beste twintig klimmers, heel indrukwekkend. En McNulty was ook heel sterk, UAE heeft het goed gedaan."

Vingegaard raakte met nog 24 kilometer te gaan zijn laatste ploegmaat kwijt, toen Sepp Kuss moest lossen op de Col de Val-Louron-Azet. "Maar Sepp was vandaag weer heel goed", zei de geletruidrager. "Ja, ik zat alleen in de finale, maar dat heeft geen problemen opgeleverd. Ik heb heel veel vertrouwen in mijn team, we zijn nog steeds een van de beste ploegen van de Tour."

