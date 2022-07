Fabio Jakobsen is woensdag net binnen de tijdslimiet over de finish gekomen in de zeventiende etappe van de Tour de France. De Nederlander moest bijzonder diep gaan om de eindstreep te halen in de loodzware rit door de Pyreneeën.

De 25-jarige Jakobsen reed op de slotklim naar het skioord Peyragudes eenzaam voor de bezemwagen uit. Ondertussen tikte de tijd die hij had om te finishen weg.

Luid aangemoedigd door fans en begeleiders van zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl haalde Jakobsen net op tijd de finish. De sprinter kwam uiteindelijk 36 minuten en 48 seconden na ritwinnaar Tadej Pogacar over de streep. Dat was slechts vijftien seconden binnen de tijdslimiet.

Na de finish stapte Jakobsen meteen van zijn fiets. Happend naar adem leunde hij tegen de reclameborden aan en ging hij vervolgens een tijdje op de grond zitten.

Donderdag wacht de Nederlander nog een zware beproeving met de laatste Pyreneeënrit. Die leidt het peloton over 143,2 kilometer van Lourdes naar Hautacam. Na cols van de eerste en de hoogste categorie ligt de finish op een beklimming van de hoogste categorie.

Jakobsen heeft in het algemeen klassement nog vier renners onder zich staan. De Gelderlander heeft meer dan 4,5 uur achterstand op geletruidrager Jonas Vingegaard.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken hoe Fabio Jakobsen over de finish komt.