Tadej Pogacar won woensdag de etappe, maar slaagde er niet in om in te lopen op geletruidrager Jonas Vingegaard. Toch is hij optimistisch over zijn kansen om de Tour de France te winnen.

Pogacar reed in de finale van de 130 kilometer lange bergetappe samen met Vingegaard naar de finish toe en klopte de Deen in de sprint. "Ik gaf op het einde alles, hield mezelf voor dat ik moest winnen en dat er geen andere optie was. Ik heb tot aan de finish alles gegeven en uiteindelijk gewonnen."

Zijn ploeg UAE Team Emirates kreeg wederom een tegenvaller te verwerken, doordat knecht Rafal Majka woensdag niet van start ging wegens een blessure. "Het team heeft eigenlijk ongelofelijk gereden, we zijn nog met vier man over. Dan toch de etappe winnen is ongelofelijk. Elke dag verliezen we een mannetje, maar elke dag raak ik daardoor meer gemotiveerd."

De Sloveen prees na afloop vooral zijn teamgenoten, en in het bijzonder Brandon McNulty. "Die reed als een echte klimmer vandaag, hij bepaalde het tempo. We slaagden erin om Vingegaard te isoleren, dat zegt wel iets."

Het lukte Pogacar ondanks meerdere aanvallen niet om Vingegaard te lossen. De Jumbo-Visma-renner heeft in het algemeen klassement nog steeds een voorsprong van 2 minuten en 18 seconden op Pogacar, die desondanks niet bij de pakken neerzit.

"Ik ben nog steeds optimistisch over mijn kansen om de Tour te winnen. Morgen is weer een zware dag, dan kiezen we voor een iets andere tactiek. En dan gaan we het gewoon weer proberen."