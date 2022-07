Tadej Pogacar heeft woensdag de zeventiende etappe in de Tour de France gewonnen. De Sloveen besliste in een loodzware bergrit door de Pyreneeën een tweestrijd met Jonas Vingegaard in zijn voordeel, maar de Deen van Jumbo-Visma behield zonder problemen zijn gele leiderstrui.

Pogacar en Vingegaard bleven op de slotklim samen met Brandon McNulty, een ploeggenoot van de Sloveen, over. In tegenstelling tot dinsdag viel de titelverdediger ditmaal niet aan, maar bleef hij zijn concurrent wel net voor in de strijd om de ritzege. McNulty werd op een halve minuut derde.

De andere klassementsrenners moesten al op de voorlaatste beklimming of eerder lossen en kwamen op ruime achterstand binnen. Geraint Thomas kon de schade nog het meest beperken en eindigde op iets meer dan twee minuten als vierde.

In het algemeen klassement heeft Vingegaard nu twee minuten en achttien seconden voorsprong op Pogacar, die dankzij de bonificatieseconden voor de ritzege iets inliep. Thomas staat op bijna vijf minuten van de geletruidrager derde.

Donderdag staat opnieuw een zware bergrit op het programma in de Tour. Die gaat over 143,2 kilometer van Lourdes naar Hautacam. De finish ligt op een beklimming van de hoogste categorie.

Uitslag zeventiende etappe Tour de France 1. Tadej Pogacar (Slv)

2. Jonas Vingegaard (Den) z.t.

3. Brandon McNulty (VS) +0.32

4. Geraint Thomas (GB) +2.07

5. Alexey Lutsenko (Kaz) +2.34

6. Romain Bardet (Fra) +2.38

7. David Gaudu (Fra) +3.27

8. Aleksandr Vlasov (Rus) +3.32

9. Louis Meintjes (ZAf) z.t.

10. Nairo Quintana (Col) z.t.

Pinot en Lutsenko rijden lang op kop

De zeventiende etappe voerde het peloton over 129,7 kilometer van Saint-Gaudens naar het skioord Peyragues. Onderweg moesten twee beklimmingen van de eerste categorie en een col van de tweede categorie worden bedwongen. De finish lag op een klim van de eerste categorie.

Het duurde lang tot er een kopgroep ontstond, maar met nog 70 kilometer voor de boeg slaagden Thibaut Pinot en Alexey Lutsenko erin om weg te komen op de Col d'Aspin. De Fransman en de Kazach sloegen een gat en reden lang met z'n tweeën op kop.

Op de Col de Val Louron-Azet, de derde beklimming van de dag, werden Pinot en Lutsenko gegrepen door een achtervolgende groep van dertien renners. Tot dit gezelschap behoorden onder anderen Dylan van Baarle, Romain Bardet, Rigoberto Urán en Giulio Ciccone.

Dylan van Baarle, die deel uitmaakte van een vluchtersgroep, was op de zeventiende plek de beste Nederlander. Foto: Getty Images

Yates en Gaudu moeten vroeg lossen

Het flink uitgedunde peloton reed op dat moment een kleine minuut achter de vluchters, maar die werden op de Col de Val Louron-Azet een voor een ingerekend. Van de favorieten waren Adam Yates, David Gaudu en Enric Mas ondertussen al gelost.

Met nog 22 kilometer voor de boeg werd met Andreas Leknessund de laatste vluchter gegrepen. Kort daarvoor moesten Nairo Quintana, Thomas en Sepp Kuss afhaken uit de favorietengroep, die hierdoor nog uit drie man bestond: Vingegaard, Pogacar en McNulty.

Vlak voor de top van de voorlaatste klim ging Pogacar in de aanval, maar Vingegaard bleef probleemloos in het wiel. In de afdaling sloot McNulty weer aan bij de twee topfavorieten en met z'n drieën begonnen ze aan de slotklim naar Peyragudes.

Op de slotklim bleef het trio onder leiding van McNulty lang bij elkaar, totdat Pogacar en Vingegaard op 500 meter van de finish wegreden bij de Amerikaan. Op een stuk van maar liefst 16 procent stijging sprong de kopman van Jumbo-Visma weg, maar de Sloveen sloot weer aan en reed vervolgens naar zijn derde ritzege in deze Tour.