Hoewel er na woensdag nog liefst vier etappes worden verreden in de Tour de France, is Wout van Aert nu al niet meer in te halen in het puntenklassement, meldt de organisatie. De renner van Jumbo-Visma stelt de groene trui pas officieel veilig als hij de Tour uitrijdt.

Van Aert veroverde na de tweede etappe al de leiding in het puntenklassement. De 27-jarige Belg, die geldt als de ultieme allrounder in het peloton, breidde zijn voorsprong daarna snel uit.

Na de rit van dinsdag koesterde Van Aert een voorsprong van liefst 217 punten op eerste achtervolger Tadej Pogacar, die zich vanzelfsprekend focust op de strijd om de gele trui.

Tijdens de rit van woensdag met aankomst in Peyragudes werd Van Aert tweede bij de tussensprint, waardoor hij niet meer te achterhalen valt voor de concurrentie.

Jakobsen op vijfde plek hoogst geklasseerde Nederlander

Als Van Aert zondag de finish in Parijs haalt, zegeviert hij voor het eerst in het puntenklassement van de Ronde van Frankrijk. Afgelopen jaar werd Mark Cavendish de winnaar van de groene trui.

Met zeven eindzeges in het puntenklassement is Peter Sagan de recordhouder. De Slowaak maakt nu ook deel uit van het Tour-peloton, maar speelt geen enkele rol van betekenis in de strijd om het groen.

Na zestien ritten was Fabio Jakobsen op de vijfde plaats de hoogst geklasseerde Nederlander in het puntenklassement. De winnaar van de tweede etappe keek na de rit van woensdag aan tegen een achterstand van 244 punten op Van Aert.

Winnaars puntenklassement sinds 2010: 2010: Alessandro Petacchi

2011: Mark Cavendish

2012: Peter Sagan

2013: Peter Sagan

2014: Peter Sagan

2015: Peter Sagan

2016: Peter Sagan

2017: Michael Matthews

2018: Peter Sagan

2019: Peter Sagan

2020: Sam Bennett

2021: Mark Cavendish

2022: Wout van Aert*

* Als Wout van Aert de Tour de France uitrijdt.