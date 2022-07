Tadej Pogacar is in zijn jacht op de gele trui opnieuw een belangrijke knecht armer. Rafal Majka raakte dinsdag in de zestiende etappe op onfortuinlijke wijze geblesseerd en is niet fit genoeg om de Tour de France te vervolgen.

De 32-jarige Majka liep de kwetsuur op tijdens de beklimming van de Mur de Péguère. De ketting van zijn fiets brak af, waarna de Pool met zijn been hard in aanraking kwam met zijn fiets. Majka bleef wel doorgaan en kwam als 41e over de finish.

"Majka heeft na het afbreken van zijn ketting een spier in zijn dij verrekt. Dat resulteerde in een scheur, waardoor hij niet meer in actie kan komen deze Tour", zegt teamdokter Adriano Rotunno van UAE Team Emirates.

Het wegvallen van Majka is een nieuwe domper voor de ploeg en Pogacar in het bijzonder. Dinsdag kwam de Spanjaard Marc Soler buiten de tijdslimiet over de finish in Foix, waardoor ook zijn Tour er na zestien etappes op zit.

Pogacar heeft nu alleen nog Marc Hirschi, Mikkel Bjerg en Brandon McNulty om hem bij te staan in de komende twee bergetappes. Eerder deze Tour vielen Vegard Stake Laengen en George Bennett uit door een positieve coronatest.

De zeventiende etappe van de Tour de France telt 129,7 kilometer en vier beklimmingen, waarvan drie van de eerste categorie. Pogacar moet in het algemeen klassement 2 minuten en 22 seconden goedmaken op geletruidrager Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma. Net als Majka is Tim Wellens woensdag niet van start gegaan in de zeventiende rit. De Belg van Lotto Soudal testte positief op het coronavirus.