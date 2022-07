De Tour de France is donderdag toe aan de laatste bergetappe. En niet zomaar één: de achttiende rit finisht in het skiresort Hautacam, na een beklimming van ruim 13 kilometer. Zullen op deze Pyreneeën-col wel verschillen ontstaan tussen geletruidrager Jonas Vingegaard en zijn uitdager Tadej Pogacar?

De Pyreneeën-etappe van woensdag was met 129,7 kilometer aan de korte kant en ook die van donderdag springt er qua lengte (143,2 kilometer) niet uit. Wel wat betreft de zwaarte, al is het parcours in de eerste 60 kilometer nog vrij vlak.

Ongetwijfeld ontstaat er op weg naar het eerste obstakel van formaat, de Col d'Aubisque, een kopgroep die op de Pyreneeën-col uit elkaar zal spatten. De berg telt 16 kilometer met een gemiddelde stijging van 7,1 procent.

De Aubisque is een onvervalste Tour-klassieker en is in Nederland vooral bekend door Wim van Est. Als geletruidrager kwam de coureur uit Noord-Brabant in 1951 ten val in de afdaling van de Pyreneeën-reus. Van Est werd aan fietsbanden omhooggehesen en kwam er zonder kleerscheuren van af.

Na de Aubisque zet het peloton koers richting de Spandelles, een col van 10,3 kilometer met een gemiddelde stijging van 8,3 procent. Als de renners de afdaling hiervan achter de rug hebben, staat direct de slotklim voor de deur.

Dit is het profiel van de achttiende etappe. Dit is het profiel van de achttiende etappe.

Hautacam zorgde voor bijzondere momenten in Tour-historie

Op weg naar Hautacam kan het hele klassement nog overhoop worden gegooid. De slotklim telt 13,6 kilometer en de gemiddelde stijging is 7,8 procent. Het was op deze berg dat er in 1996 feitelijk een einde kwam aan het Tour-regime van Miguel Induráin. De vijfvoudig eindwinnaar kon simpelweg niet mee met Bjarne Riis, die later erkende prestatiebevorderende middelen te hebben gebruikt.

In 2000 stortte Lance Armstrong in regenachtige omstandigheden op weg naar Hautacam het fundament voor zijn tweede triomf, die hem later uiteraard werd afgenomen. Bij de laatste aankomst in 2014 toonde de latere eindwinnaar Vincenzo Nibali zijn klasse door de concurrentie op een hoopje te fietsen.

De etappe is dusdanig lastig dat er voor de strijd om de dagzege al snel moet worden gekeken naar de renners die zich in de bovenste regionen van het klassement bevinden. Zal Vingegaard opnieuw in staat zijn om te reageren op een onvermijdelijke aanval van Pogacar? Verliest de Deen van Jumbo-Visma geen terrein, dan zet hij een enorme stap richting de eindzege.

Lance Armstrong op de beklimming naar Hautacam in 2000. Lance Armstrong op de beklimming naar Hautacam in 2000. Foto: Getty Images

Officiële starttijd: 13.40 uur

Finishtijd: rond 17.30 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard

⭐⭐ Geraint Thomas, Nairo Quintana, David Gaudu

⭐ Adam Yates, Tom Pidcock, Enric Mas

