Steven Kruijswijk hoeft niet geopereerd te worden aan zijn gebroken schouderblad, meldt hij woensdag op Instagram. De Nederlander kwam in de vijftiende etappe van de Tour de France hard ten val en brak naast zijn schouderblad ook zijn sleutelbeen.

Op zo'n 60 kilometer van de finish ging het mis voor Kruijswijk. De renner van Jumbo-Visma kwam ten val en al vrij snel bleek dat het niet goed was. Hij bleef op het asfalt zitten en moest met een brancard naar het ziekenhuis worden afgevoerd.

"Ze hebben mijn gebroken sleutelbeen direct geopereerd en mijn schouder weer in de kom gezet", schrijft Kruijswijk op Instagram. "Uit verder onderzoek in Nederland bleek dat mijn gebroken schouderblad niet geopereerd hoeft te worden en dat het uiteindelijk zelf moet herstellen."

Het is niet duidelijk hoelang Kruijswijk aan de kant staat. "Ik wil iedereen bedanken voor de steun. Ik zal de jongens voor de televisie steunen."

Kruijswijk was bezig aan zijn zevende Tour de France. De Nederlander behaalde zijn beste resultaat in de Franse wielerronde in 2019. Toen eindigde de klimmer als derde in het algemeen klassement.

De Ronde van Frankrijk duurt nog tot en met zondag. Dan finisht de laatste etappe traditioneel op de Champs-Élysées in Parijs. De Deen Jonas Vingegaard, teamgenoot van Kruijswijk, draagt momenteel de gele trui.