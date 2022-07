Na het wegvallen van Steven Kruijswijk en Primoz Roglic was het de vraag hoe sterk Jumbo-Visma nog zou zijn met zes renners. De ploeg van geletruidrager Jonas Vingegaard gaf dinsdag bij de eerste test een overtuigend antwoord.

Op de top van de Mur de Péguère staat Wout van Aert opeens helemaal stil. De groenetruidrager had in de zestiende etappe vanuit de kopgroep voor zijn derde ritzege van deze Tour kunnen gaan, maar in plaats daarvan wacht hij vlak na de slotklim op zijn kopman Vingegaard.

"Grote complimenten aan Wout, die zijn eigen kansen opofferde voor Jonas", zegt ploegleider Grischa Niermann van Jumbo-Visma. "Achteraf was het misschien niet eens nodig geweest, maar je weet nooit wat er kan gebeuren in de finale. Bovendien gaf de wetenschap dat Wout zou wachten op de top van de slotklim zo veel rust en vertrouwen aan Jonas en de ploeg, dat het de juiste tactiek was."

Die tactiek was er volledig op gericht om Vingegaard zo goed mogelijk te kunnen beschermen. Met Van Aert en Nathan Van Hooydonck had Jumbo-Visma twee renners in de kopgroep. De Belgen konden daardoor respectievelijk na de slotklim en de voorlaatste klim nog kopwerk doen voor de geletruidrager.

In de groep met favorieten werd Vingegaard beschermd door Christophe Laporte, Tiesj Benoot en Sepp Kuss. Laporte en Benoot zorgden ervoor dat de vluchters niet een te grote voorsprong kregen, terwijl Kuss bij de beste klimmers hoorde en tot en met de finish steun kon bieden aan de klassementsleider.

"We hebben laten zien dat we nog altijd een heel sterke ploeg hebben. En dat we ook met zes renners in staat zijn om de koers te controleren in de Pyreneeën", zegt Niermann. "We speelden het precies zoals we van tevoren hadden uitgetekend. Ik ben heel trots op de ploeg."

Kuss helpt Vingegaard op een van zijn betere dagen

Kuss is na het afstappen van Kruijswijk en Roglic de enige topklimmer die Jumbo-Visma nog overheeft als knecht van Vingegaard. "Er ligt daarom nu wel iets meer druk op mijn schouders", zegt de Amerikaan.

De 27-jarige Kuss is niet de meest constante renner van het peloton. Hij heeft in elke grote ronde wel één of meerdere slechte dagen, waarop hij bergop veel vroeger moet lossen dan bij zijn status past. "Ik weet nooit wanneer dat gaat gebeuren. Maar ik probeer er altijd te staan op de belangrijke momenten."

Dinsdag had Kuss een van zijn goede dagen. Hij zat bij de beste vier klimmers in de groep met favorieten, waardoor Vingegaard amper onnodige energie hoefde te verspillen. "We verwachten en hopen altijd dat Sepp dit niveau haalt", zegt Niermann. "Hij heeft vandaag bewezen dat hij in zware bergritten bij de beste knechten ter wereld hoort en dat gaat hij woensdag en donderdag weer laten zien."

"Er komen namelijk nog twee heel zware dagen aan in de Pyreneeën, waarop we er weer alles aan moeten doen om Jonas zo goed mogelijk bij te staan. We weten dat er meer aanvallen gaan komen. Maar als het team zo blijft rijden, en als Jonas zo blijft rijden, dan ziet het er goed uit."

De zeventiende Tour-etappe voert het peloton woensdag over drie bergen van de eerste categorie en één berg van de tweede categorie. De eindstreep ligt in Peyragudes, na een col van 8 kilometer met een gemiddelde stijging van 7,8 procent. De officiële start van de rit is om 13.25 uur. De finish wordt verwacht tussen 16.45 en 17.15 uur.

