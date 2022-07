Tadej Pogacar is dinsdag opnieuw een ploeggenoot kwijtgeraakt in de Tour de France. Marc Soler is ziek en kwam in de zestiende etappe ver buiten de tijdslimiet over de finish in Foix.

De 28-jarige Soler moest in de zestiende etappe op zo'n 100 kilometer van de finish lossen uit het peloton. De Spanjaard liet zich afzakken tot de medische auto en raakte vervolgens flink op achterstand.

Uiteindelijk kwam Soler 57 minuten en 6 seconden na ritwinnaar Hugo Houle over de streep. De tijdslimiet voor de lastige Pyreneeënrit lag op 42 minuten.

Soler liet eerder al weten dat hij zich sinds de rustdag misselijk voelde. De klimmer van UAE Team Emirates, die bezig was aan zijn vijfde Tour, stond voor aanvang van de zestiende etappe 43e in het algemeen klassement, op meer dan een uur van geletruidrager Jonas Vingegaard.

Eerder raakte Pogacar al zijn ploeggenoten Vegard Stake Laengen en George Bennett kwijt. De Noor en de Nieuw-Zeelander moesten de Tour beiden vanwege een coronabesmetting verlaten.

Pogacar heeft nu nog vier helpers over. De titelverdediger staat tweede in het algemeen klassement en heeft 2 minuten een 22 seconden achterstand op Vingegaard. De Deen wordt bij Jumbo-Visma nog bijgestaan door vijf ploeggenoten, na het uitvallen van Primoz Roglic en Steven Kruijswijk.