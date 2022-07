Tadej Pogacar was niet ontevreden na de zestiende etappe van de Tour de France, hoewel hij dinsdag geen tijd pakte op geletruidrager Jonas Vingegaard. De tweevoudig Tour-winnaar denkt dat de laatste twee Pyreneeënritten beter geschikt zijn om het Vingegaard lastig te maken.

De aanval die iedereen verwachtte kwam op 50 kilometer van de streep. Pogacar versnelde meerdere malen op de Port de Lers en probeerde het zelfs nog in de afdaling van de voorlaatste klim van de dag, maar Vingegaard gaf geen krimp.

"Uiteindelijk was het geen slechte dag, maar het was wel een lastige rit om een verschil te maken", zei Pogacar na de finish in Foix. "Ik heb het geprobeerd, maar het lukte niet om Jonas te lossen. Hij werd ook goed omringd door zijn ploeggenoten."

De kopman van UAE Team Emirates had op de slotklim zelf nog steun van ploegmaat Rafal Majka. De Poolse klimmer ontwikkelde een stevig tempo op kop van de groep met favorieten, maar hij viel weg toen zijn ketting brak. "Daarna zat ik alleen tegen een overmacht van renners van Jumbo-Visma", zei Pogacar.

De Sloveen koos er daarom voor om in het wiel van Vingegaard te blijven en te wachten op de ritten van woensdag en donderdag. Dan zijn er aankomsten bergop, terwijl de finish dinsdag na een lange afdaling lag. "De klimmen zijn de komende twee dagen ook langer dan vandaag. Dus dan zijn er meer kansen om aan te vallen."

Soler komt buiten tijd binnen en moet naar huis

Pogacar raakte dinsdag wel een ploegmaat kwijt. Marc Soler had vanaf de start last van zijn maag, moest in de eerste 50 kilometer een paar keer overgeven en werd al vroeg gelost. De Spaanse klimmer knokte tot de finish, maar met een achterstand van 57 minuten en 6 seconden op ritwinnaar Hugo Houle haalde hij de tijdslimiet niet.

UAE Team Emirates heeft daardoor nog maar vijf renners over, nadat eerder deze Tour Vegard Stake Laengen en George Bennett naar huis moesten vanwege een positieve coronatest.

"Het was een zware dag vandaag", zei ploegleder Andrej Hauptman. "Marc voelde zich de hele dag niet goed en Rafal had wat last van zijn knie na het moment dat zijn ketting brak. Gelukkig voelde Tadej zich wel prima en kon hij aanvallen. Het lukte hem niet om Vingegaard op achterstand te zetten, maar we gaan het morgen weer proberen. En overmorgen ook."

