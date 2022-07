Jonas Vingegaard kwam dinsdag geen moment in de problemen in de eerste Pyreneeënrit van de Tour de France. De geletruidrager werd goed geholpen door zijn ploeg en pareerde zelf alle aanvallen van Tadej Pogacar.

"Het was een perfecte dag voor ons", zegt Vingegaard. "Ik sta nog steeds in het geel en mijn voorsprong op Pogacar is hetzelfde gebleven. Daar ben ik natuurlijk superblij mee."

Pogacar, de nummer twee van het klassement, had op de rustdag aangekondigd dat hij de kopman van Jumbo-Visma op elk mogelijk moment onder druk zou zetten in de laatste drie bergritten. De tweevoudig Tour-winnaar hield woord en viel meerdere keren aan op de voorlaatste klim, maar Vingegaard zat steeds soeverein in zijn wiel.

"Ik weet dat Tadej het op elk moment kan en gaat proberen", zegt Vingegaard. "Hij plaatste vandaag een paar sterke versnellingen, maar gelukkig kon ik hem elke keer volgen. Ik heb niet het gevoel dat ik minder word deze Tour, ik herstel nog steeds prima. De rustdag heeft me goed gedaan na mijn val op zondag en ik kijk uit naar de komende dagen."

De Deen was niet verrast dat Pogacar zijn offensief al op 50 kilometer van de finish inzette. "En ik vind het ook geen probleem, zo'n vroege aanval. Want hoe zwaarder de koers, hoe beter het voor mij is."

Vingegaard lovend over zijn 'sterke team'

Vingegaard was na de zestiende rit lovend over zijn teamgenoten. Jumbo-Visma raakte zondag Primoz Roglic en Steven Kruijswijk kwijt en moest het dinsdag daardoor voor het eerst deze Tour met zes in plaats van acht renners doen, maar de Nederlandse formatie had de hele etappe de controle.

Nathan Van Hooydonck en Wout van Aert gingen mee in de vroege vlucht en wachtten respectievelijk op de top van de voorlaatste en op de top van de laatste klim op Vingegaard. In de groep met favorieten deden achtereenvolgens Christophe Laporte, Tiesj Benoot en Sepp Kuss belangrijk kopwerk voor de geletruidrager. De Amerikaanse klimmer Kuss kon zijn kopman zelfs tot de finish volgen.

"We hebben nog steeds een heel sterk team", zegt Vingegaard. "De hele ploeg was vandaag geweldig. Dat was ontzettend belangrijk, want daardoor werd het een stuk lastiger voor mijn concurrenten om aan te vallen."

De Tour gaat woensdag verder met opnieuw een zware Pyreneeënrit. De finish is in Peyragudes, op de top van een klim van eerste categorie.

