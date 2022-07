Hugo Houle was dinsdag behoorlijk geëmotioneerd na zijn fraaie ritzege in de Tour de France. De Canadees droeg de overwinning op aan zijn broer Pierrik, die tien jaar geleden overleed bij een aanrijding door een auto.

"Ik wilde hier zo graag winnen voor mijn broer die in 2012 verongelukte. Dit is echt voor hem", zei Houle. "Ik heb hier tien tot twaalf jaar keihard voor gewerkt en nu is het ook gelukt. Ik ben zo enorm blij."

De 31-jarige renner van Israel-Premier Tech maakte deel uit van een omvangrijke vroege kopgroep. Op de laatste beklimming van de dag sprong hij weg bij de overgebleven vluchters, waarna hij uiteindelijk solo over de finish kwam.

Voor het begin van de Tour sprak Houle al over een etappezege voor zijn overleden broer. "Toen we jonger waren, keken we altijd samen naar de Tour", vertelde hij voor aanvang van de Franse wielerronde. "Het is dan ook mijn droom en ultieme doel om een etappe te winnen."

"Mijn broer heeft nooit de kans gekregen om mij als wielrenner aan het werk te zien. Daarom wil ik heel graag een rit winnen voordat ik stop."

Hugo Houle werd overmand door emoties na zijn ritzege. Hugo Houle werd overmand door emoties na zijn ritzege. Foto: Getty Images

'Het was enorm afzien, maar ik gaf niet op'

Daarin slaagde Houle op fraaie wijze in Foix, waar hij werd overmand door emoties. "Ik win nooit, dus dit is uiteraard de mooiste zege uit mijn carrière", jubelde hij.

De Canadees begon aan de afdaling met een halve minuut voorsprong op de Amerikaan Matteo Jorgenson en zijn ploeg- en landgenoot Michael Woods. Mede door een valpartij van Jorgenson werd het verschil groter en soleerde hij naar de ritwinst.

"Toen ik demarreerde, wilde ik eigenlijk het pad effenen voor Woods", zei Houle. "Maar hij liet wat ruimte en ik ging vol door. In de finale zag ik enorm af, maar ik wist dat ik het met een halve minuut op de top misschien kon volhouden. Het was enorm afzien, maar ik gaf niet op."

Hij werd na Steve Bauer in 1988 de tweede Canadese ritwinnaar in de Tour. "Dat is vrij bizar. Ik hoop dat deze zege een inspiratie is voor Canadese renners dat het mogelijk is om een Tour-rit te winnen. Je moet er veel voor opofferen; ik heb mijn land en het dorp waar ik ben opgegroeid achter me moeten laten."