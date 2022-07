Hugo Houle heeft dinsdag de zestiende etappe in de Tour de France gewonnen. De Canadees, die tot een vroege vluchtersgroep behoorde, kwam als eerste over de finish in een zware Pyreneeënrit. Jonas Vingegaard sloeg een aantal aanvallen van Tadej Pogacar af en behield de gele leiderstrui.

De 31-jarige Houle sprong op de laatste klim weg uit een kopgroep en boekte zijn eerste profzege buiten Canada. De renner van Israel-Premier Tech hield de Fransman Valentin Madouas en zijn ploeg- en landgenoot Michael Woods ruim een minuut achter zich.

Pogacar probeerde op de eerste zware beklimming van de dag meerdere malen weg te rijden, maar Vingegaard hield stand. De favorietengroep kwam uiteindelijk op bijna zes minuten van ritwinnaar Houle over de streep. Team DSM-kopman Romain Bardet en Adam Yates verloren flink wat tijd.

In de top van het algemeen klassement heeft Vingegaard nog altijd 2 minuten en 22 seconden voorsprong op nummer twee Pogacar. Geraint Thomas staat derde en Nairo Quintana klom ten koste van Bardet naar de vierde plaats.

De komende twee dagen staan nog twee zware etappes in de Pyreneeën op het programma. Woensdag gaat de rit over 129,7 kilometer van Saint-Gaudens naar skioord Peyragudes, waar de finish op de eerste categorie ligt.

Uitslag zestiende etappe Tour de France 1. Hugo Houle (Can)

2. Valentin Madouas (Fra) +1.10

3. Michael Woods (Can) z.t.

4. Matteo Jorgenson (VS) +1.12

5. Michael Storer (Aus) +1.25

6. Aleksandr Vlasov (Rus) +1.40

7. Dylan Teuns (Bel) z.t.

8. Simon Geschke (Dui) +2.11

9. Mathieu Burgaudeau (Fra) +5.04

10. Damiano Caruso (Ita) z.t.

Grote kopgroep met Van Aert kleurt eerste uren

In de zestiende etappe reed het peloton over 178,5 kilometer van Carcassonne naar Foix. Na cols van de derde en vierde categorie in de openingsfase moesten de renners twee beklimmingen van de eerste categorie bedwingen. De finish lag in de afdaling van de laatste klim.

Kort na de start vormde zich een kopgroep van 29 renners, onder wie Wout van Aert, Aleksandr Vlasov, Simon Geschke, Dylan Teuns en Mads Pedersen. Het gezelschap kreeg de zegen van het peloton en bouwde in een mum van tijd een voorsprong van zeven minuten op.

Op de Port de Lers, de eerste beklimming van de eerste categorie, spatte de kopgroep uiteen en bleef een groep van twaalf renners met Van Aert over. In het peloton ging Pogacar meerdere malen in de aanval, maar Vingegaard bleef probleemloos in het wiel van de Sloveen.

Tadej Pogacar probeerde meerdere malen weg te rijden bij Jonas Vingegaard. Tadej Pogacar probeerde meerdere malen weg te rijden bij Jonas Vingegaard. Foto: Getty Images

Bardet en Yates moeten lossen op laatste klim

Op de Mur de Péguère sprong Houle vooraan meteen weg. De Canadees sloeg snel een gat met de achtervolgende groep en kwam met een halve minuut voorsprong op Matteo Jorgenson en zijn ploeggenoot Woods boven.

De favorietengroep dunde flink uit op de laatste beklimming van de dag, waar Pogacar zich ditmaal koest hield. De titelverdediger zag wel zijn ploeggenoot Rafal Majka door materiaalpech lossen.

Onder meer Bardet en Yates, de nummer vier en vijf van het klassement, konden het hoge tempo niet volgen. Ook Thomas moest een gaatje laten, maar hij sloot in de afdaling weer aan bij Vingegaard, Pogacar, Sepp Kuss en Quintana. Daar bleef de groep bij elkaar.

Vooraan hield Houle zijn voorsprong vast en die werd nog groter toen Jorgenson in de afdaling ten val kwam. De Amerikaan kwam nog wel terug bij Woods, maar Houle was ondertussen verder uitgelopen. De renner van Israel-Premier Tech hield probleemloos stand en werd na Steve Bauer in 1988 de tweede Canadese ritwinnaar in de Tour.