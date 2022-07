Na het eerste deel van de Pyreneeën-trilogie is het woensdag tijd voor een korte, slopende bergrit. De etappe die in totaal 3.300 hoogtemeters telt, staat garant voor spektakel en kan zorgen voor een ware strijd tussen de klassementsrenners. Houdt geletruidrager Jonas Vingegaard stand op dit veeleisende parcours?

De zeventiende etappe van de Ronde van Frankrijk is een korte maar zware rit, waarin het peloton van Saint-Gaudens naar het wintersportoord Peyragudes gaat. De eerste 50 kilometer zijn vlak, waarna het tot aan de finish alleen nog maar klimmen en dalen is geblazen.

Na het eerste deel van de etappe maken de renners zich op voor de eerste klim, de Col d'Aspin (12 kilometer à 6,5 procent). Het is de eerste van vier serieuze cols die in de Pyreneeën wordt gepasseerd. Na een korte afdaling volgt de Hourquette d'Ancizan (8,2 kilometer à 5,1 procent), waarna het peloton zich opmaakt voor de laatste 50 kilometer.

De kans is groot dat de strijd tussen de favorieten dan echt losbarst, te beginnen op de Val-Louron Azet (10,7 kilometer à 6,8 procent), een onregelmatige klim die erg steil is en kan resulteren in een aanval. Tijdens de Tour de France van 2021 kwam de toen nog geletruidrager Tadej Pogacar hier als eerste boven.

Vanuit het bergdorp Loudenvielle maakt het peloton zich op voor de grande finale van de zeventiende etappe. Een 8 kilometer lange klim met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,8 die zelfs stroken kent die oplopen tot 16 procent. De finish ligt op een kleine landingsbaan genaamd Altiport 007, waar ooit een James Bond-scène werd opgenomen.

Spektakel op een steile slotklim

Het parcours van de zeventiende etappe leent zich voor een aanvallende koers waarin een mooie strijd kan losbarsten. Aangezien de renners al in de derde week zitten en de stijgingspercentages flink zijn, is de kans groot dat er tijdsverschillen tussen de klassementsrenners ontstaan.

In 2017 zorgde de klim naar Peyragudes voor opschudding in het klassement. In de laatste steile kilometer kreeg Chris Froome het niet voor elkaar om de gele trui te behouden. De Brit zag Romain Bardet, Rigoberto Urán en Fabio Aru bij zich wegrijden, waarna de laatstgenoemde renner tijdelijk de gele trui in handen kreeg.

Door de steile kilometers in de Pyreneeën-rit kunnen klimmers als Michael Woods en Giulio Ciccone voor de ritwinst gaan. Voorwaarde is wel dat ze eerst deel uitmaken van een kopgroep, aangezien Vingegaard en Pogacar met afstand de beste klimmers van dit Tour-peloton zijn.

Met die vaststelling in het achterhoofd is het interessant om te zien wat het sterke INEOS-Grenadiers bedenkt om Geraint Thomas in de positie te brengen om de top twee onder druk te zetten.

Officiële starttijd: 13.15 uur

Finishtijd: rond 17.00 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard

⭐⭐ Giulio Ciccone, Michael Woods, Neilson Powless

⭐ Nairo Quintana, Romain Bardet, David Gaudu