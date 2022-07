Lennard Kämna gaat dinsdag niet van start in de zestiende etappe van de Tour de France. De renner van BORA-hansgrohe kampt al enkele dagen met een verkoudheid en voelt zich niet goed genoeg om verder te gaan. Max Walscheid, Mikaël Cherel en Aurélien Paret-Peintre liggen door een positieve coronatest uit de koers.

De klachten van Kämna werden maandag op de rustdag niet minder, waarna is besloten om de Tour te staken. BORA-hansgrohe benadrukt in een verklaring dat de 25-jarige Duitser, net als de andere renners in het team, negatief is getest op het coronavirus.

Kämna gold als een van de favorieten voor de komende etappes, wanneer het peloton de Pyreneeën bedwingt. De klimmer was in de zevende rit al heel dicht bij een ritzege, maar werd op La Planche des Belles Filles in het zicht van de finish ingehaald door de klassementsmannen Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic.

Kämna is de eerste coureur van BORA-hansgrohe die de Tour de France verlaat.

AG2R verliest twee renners vanwege corona

Drie andere renners haken wél af vanwege een besmetting met het coronavirus. Walscheid van Cofidis testte maandagavond positief. De Duitse sprinter speelde tot dusver een bijrol in de Tour de France. Hij boekte zijn beste resultaten in de tweede en vijfde etappe, waarin hij als twaalfde over de finish kwam.

AG2R ziet liefst twee renners afhaken vanwege corona. Het gaat om de Fransen Cherel en Paret-Peintre, die beiden positief testten bij de tests die op de avond voor de rustdag door de organisatie zijn afgenomen.

Paret-Peintre bezette na vijftien etappes de 24e plek in het algemeen klassement, waarmee hij 39 plaatsen hoger stond dan zijn land- en ploeggenoot. AG2R zag eerder al Ben O'Connor, Geoffrey Bouchard en Oliver Naesen de strijd staken.

Maandag meldde de UCI dat er bij de testronde voor de rustdag twee renners positief testten en dat dit tweetal in isolatie is geplaatst. Daarbij werden geen namen genoemd, alleen dat het ging om coureurs die geen deel uitmaken van de top twintig van het algemeen klassement.

De slotweek van de Tour de France begint dinsdag met een rit van 178,5 kilometer naar Foix. Het peloton wacht vier bergen, waarvan twee van de eerste categorie.