Wout van Aert zal zich in de Pyreneeënritten van de Tour de France volledig wegcijferen voor geletruidrager Jonas Vingegaard. Door het uitvallen van Steven Kruijswijk en Primoz Roglic is de rol van de leider in het puntenklassement nog belangrijker geworden bij Jumbo-Visma.

Twee ritzeges, vier tweede plaatsen, vier dagen in de gele trui, dertien dagen in de groene trui én flink wat kopwerk voor zijn ploeggenoten: het is het bijzondere rapport van Van Aert na vijftien dagen Ronde van Frankrijk.

"Ik heb zondag nog tegen Wout gezegd dat hij een fantastische kopman én een fantastische helper in één is", zegt sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma. "Hij is misschien wel de beste renner van deze Tour de France, de beste renner ter wereld."

Maar in de komende drie loodzware bergritten zal de mogelijk beste renner ter wereld 'gewoon' weer in dienst rijden van Vingegaard, zoals dat voor de Ronde van Frankrijk al was afgesproken.

"We hebben hier maandenlang met elkaar over gepraat en de afspraken waren en zijn heel duidelijk", zegt Zeeman. "Ons doel was om de strijd om de groene trui zo snel mogelijk te beslissen, zodat Wout zich in dit deel van de Tour nog meer in dienst kan stellen voor ons gele doel."

"Dat plan is perfect geslaagd, Wout is al zo goed als zeker van de eindzege in het puntenklassement. Daardoor kan hij nu een heel belangrijke bijdrage gaan leveren in de Pyreneeën. En dan komen er in het weekend met de tijdrit en de sprintfinish op de Champs-Élysées nog heel mooie persoonlijke doelen aan voor Wout."

Zonder kopwerk Van Aert was Vingegaard al kansloos geweest

Van Aert vindt het een mooi compliment dat mensen hem de beste renner ter wereld noemen. "Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat ik dat zelf níét ga geloven", zegt hij. "Mijn doel is alleen om elke dag het beste uit mezelf te halen. Soms betekent dit dat ik kan winnen. En soms moet ik de beste teamgenoot zijn."

De drievoudig wereldkampioen veldrijden vindt die combinatie ideaal. "Ik heb het mentaal nodig dat ik af en toe voor eigen succes kan gaan in een Tour. Ik zou niet drie weken alleen maar knecht kunnen zijn. Tegelijkertijd zou ik het ook saai vinden als ik voor de rit bij de teambespreking zou horen dat ik alleen maar op tijd binnen hoef te komen. Ik vind het heel mooi dat ik in deze ploeg elke dag een belangrijke rol kan spelen."

Van Aert gaat de komende dagen dus zonder morren op kop sleuren voor Vingegaard, zoals hij in de eerste week al heel succesvol deed in de kasseienrit. "Zonder het beulswerk van Wout in die etappe had Jonas nu niet meer om het geel kunnen strijden", zegt Zeeman. "We kunnen altijd op Wout rekenen. Hij is bovendien een fantastische persoonlijkheid in het team, die ons veel vertrouwen geeft."

Van Aert weet dat hij zonder Kruijswijk en Roglic nog meer werk zal moeten opknappen. "Maar ik geloof dat we als team nog steeds sterk genoeg zijn om de Tour te winnen. En uiteindelijk ligt het toch vooral aan de benen van Jonas. Als hij zo sterk blijft rijden als in de eerste twee weken, moet het goed komen."

