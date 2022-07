Tadej Pogacar, de nummer twee van het klassement, heeft een simpel plan voor de komende drie Pyreneeënritten in de Tour de France. Hij wil geletruidrager Jonas Vingegaard op elk mogelijk moment onder druk zetten.

De afgelopen twee jaar hoefde Pogacar het amper te laten zien, maar de rol van jager past uitstekend bij hem. De 23-jarige Sloveen heeft namelijk weinig met verdedigend koersen.

Denk aan de Italiaanse eendagskoers Strade Bianche, die hij in maart won na een solo van 50 kilometer. Of aan de achtste etappe van de Tour van vorig jaar, toen hij al zijn concurrenten op grote achterstand zette door vroeg te demarreren en 30 kilometer alleen te rijden.

In de komende slotweek van de Ronde van Frankrijk heeft Pogacar weinig keus. Hij moet aanvallen om het verschil van 2.22 minuten op Vingegaard goed te maken. "Als ik een kans zie, dan gá ik. Absoluut. Elke klim moet ik gebruiken om tijd terug te pakken", zegt de tweevoudig Tour-winnaar maandag op de laatste rustdag.

"Ik heb er veel vertrouwen in dat mijn benen goed genoeg zullen zijn om aanvallend te kunnen racen. Alles ligt op tafel: demarrages ver van de finish, demarrages op de slotklim. Ik wil nergens spijt van hebben in Parijs."

Tadej Pogacar krijgt Jonas Vingegaard voorlopig niet uit zijn wiel deze Tour. Tadej Pogacar krijgt Jonas Vingegaard voorlopig niet uit zijn wiel deze Tour. Foto: AP

Pogacar wil niet gokken op tijdrit

Pogacar krijgt genoeg kansen, want in de Pyreneeën staan de komende drie dagen etappes met respectievelijk 3.418, 3.364 en 4.036 hoogtemeters op het programma. Bovendien ligt de aankomst op woensdag en donderdag bergop.

"Er kan deze week heel veel gebeuren. We worden allemaal moe, fysiek en mentaal", zegt Pogacar. "Jumbo-Visma moet het geel verdedigen en ik moet aanvallen. Zo simpel is het."

De kopman van UAE Team Emirates wil niet wachten op de tijdrit van 40,7 kilometer op de voorlaatste dag, hoewel hij twee jaar geleden Primoz Roglic uit het geel reed in een chronorace een dag voor Parijs. "Jonas is een heel goede tijdrijder, dus daar ga ik niet op gokken. Mijn mindset is dat ik het hele gat moet dichtrijden vóór de tijdrit."

Pogacar ziet Vingegaard als grote favoriet

Het contrast met de Tour van een jaar geleden is groot. Toen had Pogacar op de voorlaatste rustdag een voorsprong van 5.32 minuten op Vingegaard in het algemeen klassement en was hij al bijna zeker van zijn tweede eindzege. Nu begint hij als uitdager aan de slotweek.

"Jonas staat er zonder twijfel het best voor, hij is supersterk en de topfavoriet voor de winst in Parijs. Maar je hebt deze Tour al gezien dat je zomaar kan breken op een slechte dag. Ik weet hoeveel tijd je dan kan verliezen."

Pogacar doelt daarmee op de elfde etappe van afgelopen woensdag, toen hij op de Col du Granon moest lossen en bijna drie minuten verloor op Vingegaard. "De laatste vijftien minuten van die rit waren heel zwaar. Ik had mezelf opgeblazen door alle aanvallen op de Galibier te beantwoorden en misschien had ik ook te weinig gegeten."

"Maar toen ik na de finish naar beneden reed, zag ik heel veel fans voor me juichen. Eigenlijk voelde ik me al snel weer goed. Natuurlijk was ik teleurgesteld, maar ik heb me snel weer opgericht. Ik gaf de strijd om het geel toen niet op en dat ben ik nu nog steeds niet van plan."

