Jonas Vingegaard is zes etappes verwijderd van de grootste prijs in het wielrennen, maar dat maakt de geletruidrager in de Tour de France niet zenuwachtig. De 25-jarige renner is vol vertrouwen voor de cruciale slotweek.

In de maandenlange voorbereiding op de Ronde van Frankrijk nam Jumbo-Visma alle denkbare scenario's door, en dus ook het scenario dat Vingegaard tijdens de Tour in het geel zou rijden.

De ploegleiding waarschuwde de kopman voor alle extra tijd die de leider in de grootste wielerkoers ter wereld kwijt zou zijn, bijvoorbeeld aan podiumceremonies en interviews. "Maar ik vind het eigenlijk wel meevallen", zegt Vingegaard maandag op de laatste rustdag. "Ik had het veel erger verwacht, dacht dat ik elke dag twee tot drie uur later dan mijn ploegmaats in het hotel zou zijn. Maar zo is het gelukkig niet."

Vingegaard rijdt nu vier dagen in het geel, sinds hij afgelopen woensdag op de Col du Granon zeer verrassend bijna drie minuten pakte op zijn grote rivaal Tadej Pogacar. De nummer twee van de Ronde van Frankrijk van vorig jaar is pas bezig aan zijn tweede Tour en zijn derde grote ronde, maar hij lijkt geen problemen te hebben met de druk die hoort bij de bekendste leiderstrui in de wielersport.

"Ik geniet elke dag van het racen en vind het vooral geweldig dat ik deze trui mag dragen", zegt Vingegaard. "Het is een heel speciaal moment in mijn leven, maar ik zie het geel niet als een last. Ik ben er vrij relaxed onder."

'Ik verwacht heel veel aanvallen in de Pyreneeën'

Vingegaard stond maandag dan ook met een glimlach op in het snikhete Carcassonne, ondanks alle pech voor Jumbo-Visma in de etappe van zondag. De Nederlandse ploeg raakte Primoz Roglic en Steven Kruijswijk kwijt, terwijl Vingegaard en Tiesj Benoot vielen.

"Ik ben beurs en heb wat schaafwonden, maar verder is het oké", zegt de geletruidrager. "Het is natuurlijk niet goed dat we twee belangrijke mannen verloren zijn, maar gelukkig hebben we nog steeds een heel sterk team."

Met een voorsprong van 2.22 minuten op Pogacar in het klassement heeft Vingegaard bovendien een goede uitgangspositie voor de slotweek, waarin er drie zware Pyreneeënritten, één lange tijdrit en twee vlakke ritten op het programma staan. De concurrentie krijgt dus nog genoeg kansen om de Deen uit te dagen.

"Ik verwacht heel veel aanvallen. Niet alleen van Pogacar, maar bijvoorbeeld ook van INEOS", zegt Vingegaard. "Ik moet op iedereen letten, want alle renners uit de top van het klassement kunnen een bedreiging voor me zijn. Gelukkig weet ik dat ik beter ben dan vorig jaar, dus ik ga er alles aan doen om het geel naar Parijs te brengen."

