Jullie stelden ons een hoop goede vragen over de Tour de France. We hebben de beste en meestgestelde vragen aan onze Tour-verslaggever Daan de Ridder voorgelegd en dit zijn de antwoorden.

Lezer: Gaat er nog een Nederlandse etappezege komen? Wie gaat daarvoor zorgen?



De slotetappe naar Parijs eindigt bijna altijd in een massasprint. Als Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen de Pyreneeën overleven, dan gaan zij op de Champs-Élysées zeker meedoen om de winst. Groenewegen won in 2017 zijn eerste Tour-etappe in Parijs. De negentiende rit (aanstaande vrijdag) lijkt op papier ook een rit voor de sprinters. In de bergetappes lijkt een Nederlandse ritzege moeilijk te worden, of Bauke Mollema's vorm moet nog flink verbeteren in de slotweek. Mollema is deze Tour nog niet 100 procent, zo zei hij zelf na de etappe van zaterdag. Maar hij heeft al wel twee Tour-etappes gewonnen in zijn carrière, dus je kunt hem nooit helemaal uitvlakken.

Lezer: Wat verwacht je nog van INEOS in de Pyreneeën?



INEOS heeft nog steeds als voordeel dat ze drie man in de top tien van het klassement hebben staan: Geraint Thomas (derde), Adam Yates (vijfde) en Tom Pidcock (negende). Dat biedt mogelijkheden voor mooie tactische plannen in de Pyreneeën. De Britse ploeg kan Pidcock of Yates meesturen in een vlucht en dan móeten Jumbo-Visma en UAE Team Emirates wel reageren.



Het probleem voor INEOS is dat het in de eerste twee weken heel duidelijk is geworden dat Vingegaard en Pogacar een niveau boven de andere klassementsrenners zitten. In een één-tegen-één-gevecht gaat Thomas hen niet verslaan, of de verhoudingen moeten heel erg veranderen in de Pyreneeën.

Lezer: Zijn er cijfers bekend hoeveel bidons er gebruikt worden in de Tour?



Steven Kruijswijk schatte eerder deze week, voordat hij de Tour moest verlaten, dat hij tijdens de extreem warme etappes 25 bidons per dag gebruikte. Een deel wordt gebruikt om te drinken (een renner kan soms wel tot 7 liter per dag drinken als het heel warm is) en de rest van het water gooien de renners over zich heen ter verkoeling. De Belgische ploeg Intermarché-Wanty-Gobert had zondag liefst 300 bidons klaargemaakt voor de warmste etappe van de Tour tot nu toe.

Lezer: Hoe komt de route van de Tour tot stand?



Thierry Gouvenou is de koersdirecteur van de Tour de France en daarmee de man die al jaren verantwoordelijk is voor het ontwerpen van het parcours. Hij heeft twee jaar geleden bij VeloNews verteld dat hij eigenlijk altijd wel denkt aan de route van de Tour en dat het hem gemiddeld drie dagen kost om één etappe volledig uit te tekenen. "Ik test zelfs weleens een weg uit als ik op vakantie ben", zei Gouvenou. Zijn doel is om via een zo mooi mogelijke route van start naar finish te komen. Het liefst vindt hij elke Tour ook een paar plekken waar de wedstrijd nog nooit geweest is.

Lezer: Wielrenners plassen langs de kant, waar doet het hele gevolg dat? Want als iedereen het langs de kant doet, stinkt het een uur in de wind.



Ik heb een keer in een ploegleidersauto gezeten tijdens Olympia's Tour en toen zochten we een moment uit dat we heel even konden stilstaan om langs de kant van de weg te plassen. In een Tour-etappe heb je niet de luxe om even een toilet op te zoeken, ook niet als ploegleider. Voor de verzorgers van de ploegen kan het soms anders liggen, want die rijden niet achter het peloton. Zij steken af, zodat ze op verschillende punten eten en drinken kunnen aanbieden. Maar ook bij hen is er meestal flink wat haast.

