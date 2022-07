Jakob Fuglsang staat dinsdag niet aan de start van de zestiende etappe in de Tour de France. De Deen kwam zondag hard ten val in de vijftiende rit en blijkt een rib te hebben gebroken.

De 37-jarige Fuglsang ging 60 kilometer voor de meet naar de grond, net als onder anderen Steven Kruijswijk en Martijn Tusveld. In tegenstelling tot Kruijswijk kon Fuglsang de rit afmaken, maar nader onderzoek wees uit dat hij toch met een gebroken rib kampt. In overleg is besloten om de Tour niet te vervolgen.

"Op dit moment ben ik natuurlijk teleurgesteld", zegt Fuglsang in een verklaring. "Ik heb eerder met een gebroken rib gereden en toen hield ik het tot het einde vol. Nu is er voor mij niks te winnen als ik doorga. Het is daarom beter om de stekker eruit te trekken en naar huis te gaan om te revalideren."

Fuglsang, een van de kopmannen van Israel-Premier Tech, was bezig aan zijn elfde Tour de France. De voormalige winnaar van Luik-Bastenaken-Luik (2019) en tweevoudig winnaar van het Critérium du Dauphiné (2017 en 2019) bezette de 59e plek in het algemeen klassement.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een renner van Israel-Premier Tech de strijd moet staken. Vlak voor de vijftiende etappe werd bekend dat Simon Clarke, winnaar van de vijfde rit, door een positieve coronatest uit de Tour ligt.

Het peloton geniet maandag van een rustdag. De slotweek van de Ronde van Frankrijk begint dinsdag met een bergrit van 178,5 kilometer naar Foix. Daarna staan er twee etappes in de Pyreneeën op het programma.