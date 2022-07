Voor Michael Mørkøv was de vijftiende etappe in de Tour de France er een om snel te vergeten. De Deen van Quick-Step-Alpha Vinyl reed zondag in de hitte bijna 200 kilometer in zijn eentje en bleef doorzetten om de tijdslimiet te halen, maar zijn heroïsche tocht duurde toch te lang.

De 37-jarige Mørkøv verloor al vrij snel na de start in Rodez de aansluiting met het peloton en worstelde met de hoge temperaturen, die tijdens de rit opliepen tot 40 graden. Met nog meer dan 150 kilometer te gaan, keek de Deen al tegen een achterstand van twintig minuten aan op het peloton.

"Toen ik moest lossen op een kleine helling, wist ik dat het een lang gevecht zou gaan worden. Maar ik bleef erin geloven dat ik het zou halen en gaf niet op", blikte Mørkøv terug op de voor hem fysiek en mentaal slopende etappe. "Ik bleef in mijn hoofd rekenen en doorzetten, maar ik wist dat de tijd niet mijn vriend was."

In de slotfase zag het er al niet meer naar uit dat het goed zou komen voor Mørkøv. Toen het peloton al over de finish was gekomen, had de routinier nog 25 kilometer voor de boeg. Onder de steunbetuigingen van het publiek bleef Mørkøv stug doorgaan, maar hij kwam uiteindelijk twaalf minuten buiten de tijdslimiet over de streep.

De Tour de France zit erop voor Michael Mørkøv. Foto: Getty Images

'15 kilometer voor het einde wist ik dat het voorbij was'

Het verschil met winnaar Jasper Philipsen was liefst een uur, vijf minuten en veertig seconden. Mørkøv, die de 128e Tour-etappe uit zijn carrière reed, was de enige renner die er niet in slaagde om de tijdslimiet te halen.

"Ik ben teleurgesteld, want ik heb alles gegeven", zei een moegestreden Mørkøv bij de finish in Carcassonne. "Met nog 15 kilometer te gaan, realiseerde ik me dat mijn Tour de France voorbij was. Al met al kan ik niet echt teleurgesteld zijn. Het enige wat ik vervelend vind, is dat mijn team voor de slotweek nog maar zes renners over heeft."

Mørkøv was bezig aan zijn zevende Tour de France. Vorig jaar werd de Deen nog tweede in Carcassonne, toen als lead-out van Mark Cavendish. Door het missen van de tijdslimiet heeft Fabio Jakobsen een man minder over voor de resterende vlakke etappes in de Tour op vrijdag en zondag.