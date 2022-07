Lezer: Wat verwacht je nog van Ineos in de Pyreneeën?



INEOS heeft nog steeds als voordeel dat ze drie man in de top tien van het klassement hebben staan: Geraint Thomas (derde), Adam Yates (vijfde) en Tom Pidcock (negende). Dat biedt mogelijkheden voor mooie tactische plannen in de Pyreneeën. De Britse ploeg kan Pidcock of Yates meesturen in een vlucht en dan moeten Jumbo-Visma en UAE Team Emirates wel reageren.



Het probleem voor INEOS is dat het in de eerste twee weken heel duidelijk is geworden dat Vingegaard en Pogacar een niveau boven de andere klassementsrenners zitten. In een één-tegen-één-gevecht gaat Thomas hen niet verslaan, of de verhoudingen moeten heel erg veranderen in de Pyreneeën.